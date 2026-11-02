به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گازوئیل در هفته‌های اخیر و در سایه تنش‌های میان آمریکا و ایران به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های آشفتگی در بازار جهانی انرژی تبدیل شده است. کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها تا سطوح بی‌سابقه، نگرانی‌ها از سرایت پیامدهای این بحران به بخش‌های حمل‌ونقل، کشتیرانی، کشاورزی و صنعت را افزایش داده است. بحرانی که می‌تواند در نهایت به افزایش قیمت کالاها و بالا رفتن نرخ تورم در جهان، منجر شود.

براساس گزارش شبکه الجزیره، داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که میزان عرضه جهانی گازوئیل و گازوئیل کم‌گوگرد (گاز اویل) در سه‌ماهه دوم سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. این افت در سه‌ماهه سوم سال جاری میلادی به ۱.۷ میلیون بشکه در روز رسیده است.

بر اساس گزارش این آژانس، قیمت‌های عمده‌فروشی مرجع گازوئیل در اروپا و آمریکا به حدود ۲۲۰ دلار در هر بشکه نزدیک شده و در سنگاپور نیز از ۲۰۰ دلار فراتر رفته است. این در حالی است که قیمت جهانی گازوئیل به حدود دو برابر قیمت نفت خام رسیده است.

صادرات جهانی گازوئیل و گاز اویل در ماه سپتامبر در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت. همچنین مجموع صادرات روسیه و خاورمیانه حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز افت کرد و به حدود ۸۲۰ هزار بشکه در روز رسید.

در آمریکا نیز داده‌های اداره اطلاعات انرژی نشان می‌دهد ذخایر سوخت‌های تقطیری که گازوئیل را هم شامل می‌شود، در هفته منتهی به ۱۱ سپتامبر، حدود ۱۳ درصد کمتر از میانگین پنج سال گذشته بوده است.

میانگین قیمت خرده‌فروشی گازوئیل به ۶.۳۰ دلار در هر گالن رسید که بالاترین سطح اسمی از زمان آغاز انتشار این داده‌ها در سال ۱۹۹۴ میلادی به شمار می‌رود.

در مقابل، میزان بهره‌برداری از پالایشگاه‌های آمریکا به ۹۷ درصد رسید و میانگین تولید سوخت‌های تقطیری در فاصله ژانویه تا آگوست ۲۰۲۶ حدود ۵ میلیون بشکه در روز بود. رقمی که از سال ۲۰۱۹ میلادی تاکنون بی‌سابقه بوده است.

تنگه هرمز؛ عاملی تشدیدکننده در بحران عرضه

اختلال در عرضه سوخت به دلیل جایگاه تنگه هرمز در تجارت جهانی انرژی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. سال گذشته روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی از این تنگه عبور کرد، رقمی که معادل نزدیک به یک‌چهارم تجارت دریابرد نفت در جهان است. حدود ۸۰ درصد این محموله‌ها نیز راهی بازارهای آسیایی شدند.

«جورج شو» تحلیلگر ارشد بازار فرآورده‌های نفتی میان‌تقطیر در شرکت «کپلر» گفت که افزایش قیمت گازوئیل با کاهش ظرفیت پالایش در خاورمیانه و همچنین اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز ارتباط دارد. عواملی که کمبود جهانی این سوخت را تشدید می‌کنند.

شو در گفت‌وگو با شبکه الجزیره توضیح داد که افزایش قیمت گازوئیل نشان‌دهنده فشار بر سمت عرضه بازار و نگرانی از تداوم تنش‌ها و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی است. با این حال، او خاطرنشان کرد که رشد قیمت‌ها بر میزان تقاضا نیز تأثیر می‌گذارد و به کاهش مصرف گازوئیل در اروپا در دوره‌های افزایش قیمت این سوخت اشاره کرد.

این تحلیلگر هشدار داد که تداوم بحران به افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، تولید و کشتیرانی منجر خواهد شد و در ادامه، قیمت کالاها و نرخ تورم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او تأکید کرد که گازوئیل سوختی اساسی است و بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد به آن وابستگی دارند، ازاین‌رو، جایگزین کردن آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

مصرف‌کنندگان زیر فشار افزایش قیمت‌ها

شو افزود که برخی اقتصادهای ثروتمند از جمله فرانسه و آلمان برای کاهش تأثیر افزایش قیمت‌ها بر مصرف‌کنندگان به کاهش مالیات‌ها روی آورده‌اند. در همین حال، شرکت‌های پالایشگاهی از افزایش حاشیه سود خود بهره‌مند می‌شوند، اما بار اصلی افزایش هزینه سوخت و پیامدهای آن برای وضعیت عمومی اقتصاد بر دوش مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد.

افزایش قیمت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که همچنان درباره آینده عرضه جهانی سوخت ابهام وجود دارد. تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه فشارها بر بازارها را افزایش داده و هم‌زمان، هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های انرژی در روسیه و اوکراین نیز به بی‌ثباتی بازار گازوئیل دامن زده است.

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