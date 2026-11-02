به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بیل کلینتون که در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت می‌سی‌سی‌پی و در حمایت از اسکات کولوم، نامزد دموکرات انتخابات مجلس سنا، سخن می‌گفت، تصریح کرد «وقتی به قیمت‌های بالای بنزین فکر می‌کنم، می‌بینم که این افزایش مستقیماً نتیجه حمله‌ای به ایران است که چندان حساب‌شده و سنجیده نبود.» وی تأکید کرد که هیچ‌کس به اندازه او علاقه‌مند نیست که ایران به قدرت هسته‌ای تبدیل نشود و در نهایت به سوی یک دموکراسی واقعی حرکت کند.

رئیس‌جمهور اسبق آمریکا در ادامه با اشاره به اقدامات دولت خود علیه برنامه هسته‌ای ایران گفت: «وقتی من رئیس‌جمهور بودم، اقدامات زیادی برای خرابکاری در تلاش‌های ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای انجام دادیم؛ اما هرگز فکر نمی‌کردم که باید وارد جنگ شویم و شاهد کشته‌شدن شمار زیادی از مردم باشیم، آن هم در شرایطی که قرار نبود این کشور را اشغال کنیم.»

کلینتون در پایان با انتقاد از تصمیم دولت ترامپ برای آغاز جنگ بدون داشتن چشم‌اندازی روشن از پایان آن، تصریح کرد: «شما کشتن آدم‌ها را آغاز نمی‌کنید، مگر اینکه بدانید چگونه قرار است آن را متوقف کنید.»

دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ با سیاست موسوم به «مهار دوگانه» در قبال ایران و عراق همراه بود.

دولت او در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۶ با صدور فرمان‌های اجرایی و تصویب قانون تحریم‌های ایران و لیبی، محدودیت‌های اقتصادی گسترده‌ای علیه ایران اعمال کرد.

واشنگتن همچنین تلاش کرد با جلوگیری از همکاری‌های هسته‌ای و موشکی کشورهای دیگر با ایران، برنامه‌های هسته‌ای ایران را محدود کند. با این حال، کارنامه نظامی دولت کلینتون نیز خالی از عملیات نظامی نبود. در آگوست ۱۹۹۸، ارتش آمریکا به دستور او مواضعی در افغانستان و سودان را هدف حملات موشکی قرار داد. همچنین در دسامبر همان سال، آمریکا و انگلیس طی عملیاتی موسوم به «روباه صحرا» به مدت ۷۰ ساعت اهداف نظامی و راهبردی عراق را بمباران کردند.

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