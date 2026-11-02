به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی ولایی‌برحق، رئیس سازمان هیأت و تشکل‌های دینی، به همراه مدیرعامل بنیاد دعبل خزاعی و جمعی از همراهان، با حضور در منزل حاج غلامرضا سازگار، شاعر و مداح پیشکسوت مکتب اهل‌بیت (ع)، از وی در بستر بیماری عیادت کردند.

در این دیدار معنوی، حجت‌الاسلام والمسلمین ولایی‌برحق ضمن ابراز ارادت و تجلیل از خدمات بی‌شائبه و ماندگار حاج غلامرضا سازگار در مسیر ترویج شعائر حسینی، برای این پیرغلام آستان اهل‌بیت (ع) از درگاه خداوند متعال شفای عاجل و سلامتی کامل مسئلت نمودند.

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