به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از شیعیان مناطق مرکزی افغانستان با اشاره به بی‌توجهی حکومت‌های محلی به توسعه مناطق شیعه‌نشین، از افراد خیر و مؤسسات خیریه خواستند با سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و خدماتی، به بهبود شرایط زندگی مردم این مناطق کمک کنند.

این درخواست پس از اقدام اخیر یکی از خیرین شیعه در استان دایکندی مطرح شده است که هزینه در نظر گرفته‌شده برای سفر حج عمره را به ساخت یک پل در این استان اختصاص داده است؛ پلی که امکان تردد خودروهای باری و رفت‌وآمد ساکنان منطقه را فراهم می‌کند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، حسن کربلایی، از خیرین استان دایکندی، مبلغ ۱۳۳ هزار و ۵۰۰ افغانی را که برای سفر حج مستحبی کنار گذاشته بود، داوطلبانه به ساخت پلی در روستای «تخاوی دیغوچی» شهرستان میرامور اختصاص داده است.

این اقدام با استقبال شماری از ساکنان منطقه روبه‌رو شده است. آنان می‌گویند ساخت این پل می‌تواند مسیر رفت‌وآمد صدها نفر را تسهیل کند و در بهبود شرایط زندگی مردم نقش داشته باشد.

محمدکاظم تابش، از ساکنان دایکندی، این اقدام را کاری ارزشمند و مصداق «حج اکبر» دانسته و گفته است هزینه‌کرد خیرین در چنین پروژه‌هایی، علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی برای ده‌ها نفر، دسترسی روستاییان به مرکز شهر را آسان‌تر می‌کند.

به گفته او، احداث این پل همچنین زمینه دسترسی بهتر ساکنان مناطق روستایی به مراکز بهداشتی و آموزشی را فراهم خواهد کرد.

در همین حال، شماری دیگر از شیعیان مناطق مرکزی از خیرین و مؤسسات خیریه خواسته‌اند با الگوگرفتن از این اقدام، فرهنگ کمک‌رسانی هدفمند را در جامعه گسترش دهند و کمک‌های خود را به رفع نیازهای اساسی مردم اختصاص دهند.

محمد جعفری، از دیگر ساکنان این مناطق، معتقد است مناطق شیعه‌نشین به حمایت و مشارکت بیشتر خیرین نیاز دارند. او با اشاره به اینکه تأمین زیرساخت‌های عمومی از وظایف حکومت است، گفته است با وجود درخواست‌ها و پیگیری‌های مکرر مردم برای رسیدگی به مشکلات مناطق مرکزی، توجه لازم به این مناطق صورت نگرفته است.

مناطق مرکزی افغانستان، به‌ویژه استان‌های دایکندی و بامیان، با وجود برخورداری افغانستان از کمک‌های مالی گسترده بین‌المللی در سال‌های گذشته، همچنان با محرومیت در بخش زیرساخت‌ها و خدمات عمومی مواجه‌اند.

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