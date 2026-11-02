کارزار سراسری واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نهاد «افغانستان عاری از پولیو» اعلام کرد کارزار سراسری واکسیناسیون فلج اطفال با همکاری وزارت بهداشت حکومت طالبان و شرکای بین‌المللی از امروز (دوشنبه، ۱۱ آبان - ۲ نوامبر) در افغانستان آغاز شده است.

بر اساس اطلاعیه این نهاد، این کارزار از ۲ تا ۵ نوامبر در سراسر افغانستان اجرا می‌شود و هدف آن واکسیناسیون ۱۲.۸ میلیون کودک زیر پنج سال است. با این حال، زمان اجرای کارزار در برخی مناطق متفاوت خواهد بود؛ به‌طوری‌که واکسیناسیون در منطقه جنوب از ۳ تا ۶ نوامبر و در استان لوگر از ۹ تا ۱۳ نوامبر انجام می‌شود.

همچنین در جریان این کارزار، علاوه بر واکسن فلج اطفال، قرص آلبندازول برای کودکان در مناطق جنوب، جنوب‌شرق، غرب و شرق افغانستان توزیع خواهد شد. این دارو برای درمان عفونت‌های انگلی روده استفاده می‌شود و با مقابله با انگل‌هایی که بر سلامت، تغذیه و رشد کودکان تأثیر می‌گذارند، به پیشگیری از سوءتغذیه و کم‌خونی کمک می‌کند.

مولوی نورجلال جلالی، وزیر بهداشت حکومت طالبان، با تأکید بر ادامه تلاش‌ها برای توقف انتقال ویروس فلج اطفال در افغانستان گفت این وزارتخانه با همکاری شرکای خود، کارزارهای واکسیناسیون و خدمات تکمیلی بهداشتی را تا ریشه‌کنی این بیماری ادامه خواهد داد.

وی همچنین از عالمان دینی، بزرگان محلی و والدین خواست از تیم‌های واکسیناسیون حمایت کنند و خانواده‌ها را به واکسینه‌کردن کودکان تشویق کنند.

در این اطلاعیه تأکید شده است که فلج اطفال بیماری ویروسی خطرناکی است که درمان قطعی ندارد و تنها راه پیشگیری از آن واکسیناسیون است. ابتلا به این بیماری می‌تواند موجب فلج دائمی یا حتی مرگ کودکان شود. به گفته این نهاد، انتقال ویروس همچنان در افغانستان ادامه دارد و وزارت بهداشت برای مقابله با موارد ابتلا آمادگی دارد.

مسئولان این کارزار از والدین و سرپرستان خواسته‌اند در روزهای اجرای برنامه، کودکان زیر پنج سال را برای دریافت واکسن به محل‌های تعیین‌شده در مناطق خود ببرند.

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