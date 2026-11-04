خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش‌های پیشین این سلسله‌نوشتار، توصیه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی در طول یک سال قبل از شهادت به مردم مبعوث، مسئوولین نظام، مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، آخرین توصیه‌های رهبر شهید به مسئولان قوه قضائیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آخرین دیدار رهبر شهید انقلاب اسلامی با رئیس و مسئولان قوه قضائیه، ۲۵ تیر ۱۴۰۴ برگزار شد، این دیدار که نخستین دیدار علنی ایشان، بعد از جنگ ۱۲ روزه بود، با این سخنان آغاز شد: «این جلسه اگرچه به دلایل مشخّص با تأخیر انجام شد، ولیکن ان‌شاءالله جلسه‌ی مفید و مؤثّری، هم برای قوّه‌ی قضائیّه و هم برای کشور بوده باشد؛ ان‌شاءالله»

رهبر شهید در این دیدار، ضمن تشکر از کارهای صورت گرفته در قوه قضائیه جملاتی از «جنس وصیت» بیان کردند: «در مورد قوّه‌ی قضائیّه بنده هر سال مفصّلاً مطالعه میکردم و مفصّل هم صحبت کرده‌ام. به نظر خودم همه‌ی حرفهایی که درباره‌ی قوّه‌ی قضائیّه باید گفته بشود و رعایت آنها توصیه بشود به قوّه‌ی قضائیّه، گفته شده و مکرّر عرض کرده‌ایم؛ هر چه بگوییم تکراری است. دو نکته را فقط من میخواهم ذکر کنم.»

نخستین توصیه ایشان در این دیدار، موضوع رسیدگی به جنایات جنگی دشمنان ایران اسلامی بود: «مسئله‌ی پیگیری قوّه‌ی قضائیّه در محاکم حقوقی، چه محاکم حقوقی داخلی، چه محاکم حقوقی بین‌المللی، درباره‌ی رسیدگی به این جنایات اخیری است که انجام گرفته؛ این از آن کارهای بسیار لازم و بسیار مهم است».

رهبر شهید انقلاب اسلامی با گلایه‌ی کوتاه از کوتاهی‌های در این موضوع گفتند: «ما در خیلی از قضایای قبلی در سالهای گذشته باید این کار را میکردیم و کوتاهی کردیم؛ این دفعه کوتاهی نکنیم. اگر پیگیری این موضوع و مراجعه‌ی به دادگاه‌های بین‌المللی و حقوقی و همچنین دادگاه‌های داخلی، بیست سال هم طول بکشد، اشکال ندارد؛ باید این کار دنبال بشود. بایستی یقه‌ی جنایت‌کار گرفته بشود. بالاخره ممکن است یک دادگاه بین‌المللی را انسان متّهم کند و واقع هم همین باشد که وابسته باشد به فلان قدرت، خیلی خب، یک روز این‌جور است، یک روز هم نیست، یک روز هم می‌بینید یک قاضی‌ای آنجا پیدا میشود که قاضی مستقلّی است. این نکته‌ی اوّل که این قضیّه را خیلی جدّی بگیرید، خیلی با قوّت، با هوشیاری کامل، با ملاحظه‌ی همه‌ی جوانب.»

اهمیت این موضوع به میزانی است که در پیام آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای به‌مناسبت قوه قضائیه در تیر ۱۴۰۵ نیز مورد تاکید قرار گرفته است: «از جمله یکی از مهمترین مسائل حقوقی و قضائی مربوط به همه‌ی ملّت ایران در این برهه‌ی زمانی، پیگیری و احقاق حقوق تضییع شده‌ی آنان در اثر جنایات مجرمان بین‌المللی و مستکبران و تجاوزکاران جهانی بخصوص در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ می‌باشد... آنچه مسلّم است گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اَعمال مجرمانه‌شان رساند... لازمه‌ی توجّه و اهتمام به اجرای دستور رهبر شهید انقلاب در آخرین دیدار مسئولان قضائی با ایشان در تیرماه سال گذشته نسبت به رسیدگی به جنایات صورت گرفته در جنگ تحمیلی دوم، تسرّی دادن آن به جنگ تحمیلی سوم و پیگیری مستمر آن تا وصول به حکم و واگذاری اجرای آن به عناصر صالحه است».

رهبر شهید انقلاب اسلامی، دومین توصیه در این دیدار را در این عبارت خلاصه کردند: «موضوع دوّم، این است که محصول همه‌ی سفارشها به قوّه‌ی قضائیّه یک کلمه است و آن اینکه مردم به قوّه‌ی قضائیّه اعتماد کنند؛ همین. بنده بارها در این جلسه گفته‌ام»

آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای نیز در پیام خود، با تاکید بر همین توصیه‌ها، فرمودند: «برای توفیق در مسیر تحوّل همه‌جانبه‌ی قضائی و شتاب بیشتر در رسیدن به اهداف گفته شده، تمهیدات و الزامات گوناگونی مورد نیاز است که عمدتاً در دیدارهای سالیانه‌ی مسئولان قضائی و توصیه‌ها و تأکیدات مفصّل رهبر عظیم‌الشّأن شهید قَدّس‌الله نفسه‌الزکیّه بارها بیان شده و توجّه جدّی به آنها و تلاش برای تحقّقشان که کلید موفقیت مسئولان محترم قوّه‌ی قضائیه محسوب میشود مورد تأکید و خواست جدّی اینجانب است»

در بخش‌های بعدی این نوشته، توصیه‌های دیگر رهبر شهید انقلاب اسلامی به مسئولان حاکمیتی و تشکل‌های مختلف مردمی در یک سال پایانی عمر شریف ایشان بررسی خواهد شد.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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