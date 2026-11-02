به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان، در اظهاراتی که روز یکشنبه (۱۰ آبان) از سوی رسانه‌های پاکستانی منتشر شد، به طالبان افغانستان درباره ادامه تنش‌ها و فعالیت گروه‌های مسلح از خاک این کشور هشدار داد.

بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، چودری مدعی شد که طالبان افغانستان به رهبران و اعضای گروه‌های مسلح مخالف پاکستان پناه داده‌اند و اجازه می‌دهند این گروه‌ها از خاک افغانستان علیه اسلام‌آباد فعالیت کنند.

وی با اشاره به توان نظامی پاکستان تأکید کرد که این کشور برای مقابله با تهدیدهای امنیتی، از جمله حملات احتمالی پهپادی، آمادگی دارد و طالبان توان تحمل پیامدهای پاسخ نظامی اسلام‌آباد را نخواهند داشت.

سخنگوی ارتش پاکستان همچنین هند را به حمایت از فعالیت‌های تروریستی در پاکستان متهم کرد و مدعی شد که طالبان افغانستان در این زمینه به‌عنوان نیروی نیابتی هند عمل می‌کنند.

این اظهارات در حالی مطرح شده است که روابط پاکستان و حکومت طالبان افغانستان در ماه‌های اخیر به‌دلیل اتهام‌زنی‌های متقابل درباره فعالیت گروه تحریک طالبان پاکستان (TTP) و حملات مرزی با تنش همراه بوده است.

اسلام‌آباد بارها مدعی شده است که گروه‌های مسلح مخالف این کشور از خاک افغانستان فعالیت می‌کنند؛ ادعایی که طالبان افغانستان آن را رد کرده‌اند.

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