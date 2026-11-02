به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - از مشهد مقدس؛ یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی «مجاهدان در غربت» با حضور جمعی از شخصیت‌های سیاسی، دینی، فعالان جبهه مقاومت و نمایندگانی از استان‌های مختلف کشور در قالب برنامه‌ای دو روزه آغاز گردید و در حال برگزاری است. به گفته مسئولان برگزاری، این اجلاسیه با هدف بررسی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، تبیین اندیشه‌های سلطه‌ستیزی، انتقال تجربیات جبهه مقاومت و تقویت پیوند میان فعالان این حوزه، میزبان نشست‌های علمی، پنل‌های تخصصی و برنامه‌های فرهنگی است.

حسین اکبری، از مدیران این رویداد و عضو شورای سیاستگذاری اجلاسیه بین‌المللی «مجاهدان در غربت»، با تشریح برنامه‌های این دوره از همایش به خبرنگار «ابنا» گفت: با عنایت امام رضا علیه‌السلام، امسال شاهد برگزاری یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی مجاهدان در غربت هستیم که برنامه‌های آن طی امروز و فردا برگزار خواهد شد.

وی افزود امروز دوشنبه یازدهم آبان، افتتاحیه اجلاس در نوبت صبح برگزار شد و در نوبت بعد از ظهر، جلسات و پنل‌های مرتبط با موضوع گردهمآیی تشکیل خواهد شد. وی در تشریح برنامه‌ها و اهداف بیان داشت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، مراسم افتتاحیه بود که تا ظهر داشت. همچنین بعدازظهر نشست علمی با عنوان «اندیشه‌های سلطه‌ستیزی امام شهید» برگزار می‌شود که به بررسی ابعاد مختلف این موضوع اختصاص خواهد داشت.

آقای اکبری با اشاره به شعار محوری یازدهمین دوره این اجلاسیه خاطر نشان کرد: شعار امسال همایش «پاسداشت امام شهید؛ ایستاده در پناه ضامن» انتخاب شده است و برنامه‌های این دوره در همین چارچوب دنبال می‌شود. مدیر و عضو شورای سیاستگذاری اجلاسیه بین‌المللی «مجاهدان در غربت» درباره برنامه‌های روز دوم همایش یادآور شد: فردا نشستی با حضور میدان‌داران تجمعات شبانه مردم برگزار خواهد شد. نمایندگانی از استان‌های مختلف کشور نیز در این همایش حضور دارند و قرار است موضوعات مختلف در قالب پنل‌ها و کارگاه‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا زمینه تولید ادبیات و مباحث نظری در این حوزه فراهم شود.

او درباره دلیل طرح موضوع تجمعات مردم در این رویداد گفت: امیدواریم بتوانیم تجربیات ملت به‌پاخاسته را علاوه بر نهادینه‌سازی در داخل کشور در قالب نظریه، به‌گونه‌ای تدوین کنیم که این دستاورد بزرگ در سطح جبهه مقاومت نیز مورد استفاده قرار گیرد و قرار است در پایان مراسم اختتامیه، شرکت‌کنندگان و مهمانان داخلی و خارجی شب‌هنگام به‌صورت نمادین در یکی از میدان‌های شهر مشهد حضور پیدا کنند تا پیام این اجلاسیه در سطح جامعه نیز انعکاس پیدا کند. همچنین قرار است در شب سیزدهم آبان هدف آن است که پیام اجلاسیه در داخل کشور منتشر شود و تمامی میدان‌های کشور به صحن انقلاب متصل شوند تا ارتباطی دوطرفه میان برنامه‌های این همایش و حرکت‌های مردمی شکل بگیرد.