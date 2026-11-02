به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) نام هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، را در فهرست ۳۳ فرد و نهادی قرار داده است که به گفته این سازمان، در سال ۲۰۲۶ آزادی رسانه‌ها و فعالیت خبرنگاران را محدود کرده‌اند.

این سازمان در معرفی آخندزاده، او را مسئول تشدید سانسور و محدودیت‌های رسانه‌ای در افغانستان دانسته و اعلام کرده است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، مقام‌های این گروه بیش از ۲۰ دستورالعمل سراسری و شمار زیادی فرمان محلی برای محدودکردن آزادی مطبوعات صادر کرده‌اند.

بر اساس گزارش RSF، انتقاد از حکومت طالبان ممنوع شده، زنان با محدودیت‌های گسترده روبه‌رو هستند، بحث‌های سیاسی سرکوب می‌شود و پخش تصاویر موجودات زنده نیز ممنوع شده است. این سازمان می‌گوید مقام‌های طالبان همچنان فشار بر خبرنگاران و رسانه‌ها را افزایش داده و آن‌ها را به تعطیلی یا تعلیق فعالیت تهدید می‌کنند.

گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت، بیش از ۷۴ فعال رسانه‌ای بازداشت شده‌اند که شش نفر از آنان در سال ۲۰۲۶ بازداشت شده‌اند و شماری نیز تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.

این سازمان همچنین به قانون جدید اصول محاکمات جزایی اشاره کرده که در ژانویه ۲۰۲۶ تصویب شده و برای توهین به رهبران امارت اسلامی مجازات زندان و شلاق در نظر گرفته است. به نوشته RSF، این قانون همچنین برای گزارش‌نکردن تماس با مخالفان حکومت مجازات تعیین می‌کند.

تعطیلی و تعلیق رسانه‌ها از دیگر موارد مورد اشاره این سازمان است. خبرگزاری پیگرد و صدای افغان (آوا)، شبکه‌های تلویزیونی راه فردا و تمدن، رادیوهای خوشحال، بامیان، هیواد و زاما قندهار و همچنین پخش رادیویی اف‌ام بی‌بی‌سی از جمله رسانه‌هایی هستند که در سال ۲۰۲۶ با تعطیلی یا محدودیت فعالیت روبه‌رو شده‌اند.

گزارشگران بدون مرز ممنوعیت پخش تصاویر موجودات زنده در چارچوب قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را نیز ابزار اصلی محدودسازی رسانه‌ها در افغانستان معرفی کرده و گفته است این ممنوعیت در سه‌چهارم استان‌های کشور اجرا می‌شود.

این سازمان در فهرست امسال خود، علاوه بر آخندزاده، نام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، دانیل اورتگا و روزاریو موریو در نیکاراگوئه و عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر را نیز قرار داده است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهور قزاقستان، خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین و ویلیام روتو، رئیس‌جمهور کنیا نیز از دیگر چهره‌های سیاسی معرفی‌شده در این فهرست هستند.

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