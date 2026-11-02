به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین نکوداشت آیت‌الله حاج شیخ حسین عبدالله المعتوق، به پاس سال‌ها جهاد و استقامت در عرصه علم و عمل و نشر معارف اهل بیت(ع)، روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه با حضور آیت‌الله حاج شیخ محسن اراکی در سالن همایش سازمان تبلیغات اسلامی قم برگزار شد.

آیت‌الله المعتوق در این مراسم گفت: آنچه امروز از توطئه‌ها در منطقه می‌بینیم، نتیجه پیروزی‌های پی‌درپی جبهه مقاومت است. امروز جبهه مقاومت در موقعیت متقدم قرار دارد و نقش ملت‌ها در مقایسه با گذشته کاملاً دگرگون شده است.

وی با یادآوری سخنان شهید سید حسن نصرالله افزود: در دوران قرارداد سایکس-پیکو، شیعیان لبنان هیچ جایگاه و رنگ و بویی نداشتند، اما امروز شیعیان لبنان در مقابله با دشمنان امت، مایه عزت، کرامت و سربلندی هستند و این دستاوردها در لبنان، فلسطین، عراق و یمن به دست آمده و مهم‌ترین آن‌ها، دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران به رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای است.

وی تصریح کرد: هرچه پیشرفت و پیروزی‌های ما بیشتر می‌شود، دشمنان نیز نقشه‌های خود را گسترده‌تر می‌کنند. امروز آن‌ها با تمام توان خود برای نابودی ما گرد هم آمده‌اند، زیرا در برابر پیروزی‌های ما به تنگ آمده و متحمل شکست شده‌اند؛ اما نتوانسته‌اند اراده و آگاهی ملت‌ها را متوقف کنند.

آیت‌الله المعتوق با اشاره به شرایط یمن گفت: اگر کسی چند سال پیش از تحقق چنین وضعیتی در یمن سخن می‌گفت، کسی باور نمی‌کرد ولی امروز ملت یمن در عزت، کرامت و قدرت زندگی می‌کند و همه ملت‌ها در حال تجربه این عزت و قدرت هستند و این پیروزی‌ها نیازمند فداکاری و ایثار هستند.

شهادت امام خامنه‌ای؛ امتداد راه سیدالشهدا(ع)

وی با تأکید بر اینکه فداکاری و شهادت امام خامنه‌ای، همان ایثاری بود که پیش‌تر سیدالشهدا(ع) آن را تقدیم کرد، خاطرنشان ساخت: امام خامنه‌ای امتداد طبیعی جدش سیدالشهدا(ع) بود. کسی که شخصیت امام حسین(ع) و ائمه(ع) و امیرالمؤمنین(ع) را نشناسد، شخصیت مبارک امام خامنه‌ای را نیز درک نخواهد کرد. در وجود ایشان، حیات و شجاعت علی(ع) و ایثار و دفاع حسین(ع) متجلی بود.

این عالم مجاهد افزود: امام خامنه‌ای امت را تربیت کرد و آن را قوی‌تر از گذشته ساخت. ایشان شاگردانی چون سید حسن نصرالله را تربیت کرد و پس از شهادت ایشان، شیخ نعیم قاسم مسیر و راه سید حسن نصرالله را با همان روش و منش ادامه می‌دهد. این مسیر، مسیری مستمر است.

آیت‌الله المعتوق با اشاره به ظلم گسترده بر ملت‌های منطقه گفت: متأسفانه امروز شاهد رواج ظلم بر ملت‌ها هستیم. در کویت نزدیک به ۳۰۰ هزار کویتی از تابعیت خود محروم شده‌اند. چه مصلحتی در این سرکوب و تنبیه شهروندان کویتی، از سنی و شیعه، نهفته است؟

وی با انتقاد از وضعیت دستگاه قضایی در برخی کشورهای منطقه افزود: در کشورهای ما یک قدرت واحد حاکم است؛ نه قوه مقننه واقعی وجود دارد و نه قوه قضائیه مستقل. قاضی همان جلاد است و برای صدور حکم، تنها باید تابع قدرت باشد.

امید به پیروزی نهایی و زوال اسرائیل

آیت‌الله المعتوق در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده تصریح کرد: ما در مرحله‌ای حساس و بزرگ قرار داریم و شاهد پیروزی‌ها و پیشرفت‌ها خواهیم بود. امام خمینی(ره) افق‌های گسترده‌ای را به روی ما گشود و امت را از جاهلیت تسلیم در برابر طواغیت و توجیه ظلم بیدار کرد. امام خامنه‌ای نیز به ما عزت و کرامت آموخت. ملت‌های ما هرگز ذلیل نخواهند شد و به پیش خواهند رفت تا روزی که شاهد زوال اسرائیل از صحنه روزگار باشیم.

وی در پایان ضمن تشکر از برگزارکنندگان این آیین گفت: از برادران و خواهران سپاسگزارم. من شایسته این تکریم نیستم، اما به خواست شما پاسخ دادم.

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