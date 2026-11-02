به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ عبدالله دقاق از روحانیون بحرین در مراسم نکوداشت آیت‌الله المعتوق که در قم برگزار شد، با اشاره به آیه شریفه «انما یخشی الله من عباده العلماء» گفت: خداوند خشیت را با علما مقایسه کرده است، زیرا علم اقتضای خشیت از خداوند را دارد.

وی تصریح کرد: منظور از عالم در فکر اهل‌بیت(ع) صرفاً کسی نیست که مجموعه‌ای از اصطلاحات و علوم را حفظ کرده باشد، بلکه عالم کسی است که معارف اهل‌بیت(ع) در شخصیت او تجسم یافته باشد. عالمی که سکونتگاه او خیر است، کسی است که معارف اهل‌بیت(ع) در وجودش تحقق پیدا کرده است.

علمای ربانی؛ سرمایه کشور

دقاق تأکید کرد: از این رو انتظار می‌رود کشوری که در آن علمای چنین وجود دارند، از این گنج و ثروت بهره‌مند باشد؛ چرا که عالم ربانی، از ثروت‌های آن کشور است. در همین راستا، امام رضا(ع) خطاب به زکریا بن یحیی قمی که قصد خروج از قم را داشت، فرمودند: «ای زکریا، از قم خارج نشو، زیرا خداوند به برکت تو بلا را از اهل تو دفع می‌کند.»

وی افزود: امام رضا(ع) که به «عالم آل محمد(ص)» ملقب است، جایگاه والای عالمان را به خوبی می‌شناخت. ایشان فرمودند: «اگر بندگان فروتن و سجده‌گزار نبودند، خداوند به برکت آنان بلا را از شهرهای ما دور نمی‌کرد.»

این از روحانی بحرینی ادامه داد: از این منظر، حاکم خردمند و هوشمند کسی است که از این گنج‌ها و سرمایه‌های علمی کشورش بهره بگیرد. این در حالی است که حاکم مورد خشم الهی، عالمان را از خود می‌راند و سرمایه‌های کشور را نادیده می‌گیرد.

وی به وصیت پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد که فرمودند: «اگر دیدید پادشاهان بر در خانه عالمان هستند، چه خوب پادشاهانی و چه خوب نمایندگانی؛ و اگر دیدید عالمان بر در خانه پادشاهان هستند، چه بد پادشاهانی و چه بد عالمانی.»

دقاق با تأکید بر اینکه عالم، یاور و دوستدار خدا و رسول اوست، گفت: در مقابل، کینه‌توزی و دشمنی با چنین عالمی، هدر دادن سرمایه این کشور است. حکم اعدام برای چنین شخصیتی، از بین بردن سرمایه امت و وطن است.

وی از این منظر، حکم ظالمانه صادرشده از سوی مقامات کویت مبنی بر اعدام حضرت آیت‌الله المجاهد شیخ حسین المعتوق را محکوم کرد و گفت: از اینجا به محضر شیخ المعتوق می‌گویم که قلوب ما جایگاه شماست و این حکم نه تنها به شما آسیب نمی‌زند، بلکه بر رفعت، کمال و جمال شما افزوده است.

حجت‌الاسلام دقاق افزود: اگر شما در امت اسلامی در کویت تأثیرگذار نبودید، چنین حکم ظالمانه‌ای علیه شما صادر نمی‌شد.

دعوت به مصالحه ملی در کویت

وی در ادامه با انتقاد از رویکرد امنیتی حاکم کویت تصریح کرد: ما به حاکم کویت می‌گوییم که حاکمی که می‌خواهد حکومتش پایدار بماند، کسی است که به وحدت امت بیندیشد، اختلافات جانبی را از میان بردارد و آن‌ها را در رأس امور قرار دهد.

وی با اشاره به الگوی ملک حسین پادشاه اردن در مصالحه با مخالفان، گفت: ملک حسین شخصاً به زندان رفت و در زندان را باز کرد و مخالف را آزاد کرد و او را با خود بیرون آورد و مصالحه در اردن محقق شد.

دقاق خاطرنشان کرد: از این رو از حاکم کویت می‌خواهیم پیش از آنکه دیر شود، مصالحه ملی را در دستور کار قرار دهد. راه‌حل امنیتی معادله را حل نمی‌کند، بلکه اوضاع را بیش از پیش شعله‌ور می‌سازد. سلب تابعیت، زندانی کردن بی‌گناهان و صدور احکام حبس ابد و اعدام، تنها موجب شتاب در سقوط حکومت می‌شود. آیا حرکت اصلاحی پیش از آنکه دیر شود، وجود دارد؟ این خواسته ماست.

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