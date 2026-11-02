به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که امروز دوشنبه با تلاش‌های ناموفق نیروهای دشمن سعودی به فرماندهی «بدر الحربی» افسر سعودی برای پیشروی به‌سمت تنگه باب‌المندب، مقابله کرده‌اند.

یک منبع نظامی بلندپایه در وزارت دفاع یمن توضیح داد: نیروهای مسلح یمن تلاش‌های ناموفق تجمعات نظامی دشمن سعودی به فرماندهی بدر الحربی را برای پیشروی به‌سمت تنگه باب‌المندب دفع کردند. دشمن متحمل خسارت‌های سنگینی شد و شمار زیادی از نیروهایش کشته و زخمی شدند که در میان آنان نظامیان سعودی نیز حضور داشتند. این شکست همچنین به بروز مشاجره‌ها و اختلافات میان نیروهای وابسته به دشمن سعودی منجر شد.

این منبع افزود که افسران سعودی با وجود خسارت‌هایی که متحمل می‌شوند، نیروهای خود را به پیشروی و تکرار تلاش‌های ناموفق سوق می‌دهند و پیوسته بر این نکته تأکید می‌کنند که پیشروی باید به هر قیمتی انجام شود؛ حتی اگر هزاران نفر کشته شوند.

هشدارهای امنیتی در جنوب عربستان

در مقابل، سازمان دفاع مدنی عربستان اندکی پس از صدور هشدارهایی درباره تهدیدهای احتمالی در مناطق خمیس «مشیط»، «ابها»، «طائف» و «نجران» از رفع خطر خبر داد.

ائتلاف تحت رهبری عربستان در یمن نیز بعدتر اعلام کرد یک موشک بالستیک را که نیروهای مسلح یمن به‌سمت مناطق جنوبی عربستان شلیک کرده بودند، رهگیری و منهدم کرده است.

حملات هوایی عربستان به مناطق مرزی تعز و لحج

در همین حال، شبکه تلویزیونی المسیره یمن گزارش داد که جنگنده‌های سعودی با دو حمله هوایی، مناطق «نقیل الهجمه مقارمه» و «نقیل الصحه» را هدف قرار دادند. دو منطقه‌ای که استان‌های تعز و لحج را به یکدیگر متصل می‌کنند.

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