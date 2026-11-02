به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله محسن اراکی در مراسم نکوداشت آیت‌الله المعتوق که در قم برگزار شد، با اشاره به سنت‌های الهی در جوامع بشری گفت: خداوند دو سنت بنیادین در رابطه با حاکمان ظالم اجرا می‌کند؛ سنت «امهال» (مهلت دادن) و سنت «اخذ» (گرفتار کردن). در سنت امهال، خداوند به موسی و هارون دستور می‌فرماید با فرعون با نرمی سخن بگویند، شاید متذکر شود. این سنت، یکی از جلوه‌های رحمت الهی است.

مهلت الهی همیشگی نیست

وی تصریح کرد: این سنت هم در حق حاکمان جاری می‌شود و هم در حق پیروان آنان. پیروان حاکمان ظالم، در سکوت و همراهی خود، شریک جرم آنان هستند. قرآن کریم تأکید می‌کند که پیروان و سران ظلم در جهنم با هم جمع می‌شوند و پیروان به سران خود می‌گویند: شما ما را به این سرنوشت کشاندید. سپس خداوند می‌فرماید عذاب هر دو گروه چند برابر است، زیرا هم حاکمان در جرم شریک‌اند و هم پیروان با سکوت و همراهی خود، ظلم را پشتیبانی کردند.

آیت‌الله اراکی افزود: سنت امهال، سنت مهلت دادن است، اما مهلتی که طبق قانون خاصی است. گاهی در این سنت، فشارهایی بر امت‌ها وارد می‌شود تا بیدار شوند و گاهی عکس آن اعمال می‌شود؛ یعنی اگر امت‌ها با فشار تسلیم احکام الهی نشدند و به وظیفه عمل نکردند، اوضاع بر آنان خوب می‌شود تا در غفلت فرو روند. این نیز نوعی سنت الهی است.

وی خاطرنشان کرد: سنت امهال همیشه همراه با تذکر عالمان، انبیا و دلسوزان جامعه است. عالمان به حاکمان ظالم تذکر می‌دهند، همان‌گونه که مرحوم آیت‌الله خویی به حاکمان تذکر می‌دادند. اما باید بدانید که این مهلت همیشگی نیست.

آیت‌الله اراکی با اشاره به کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس گفت: چهل و چند سال است که جمهوری اسلامی بر اساس این سنت، به حاکمان این کشورها تذکر می‌دهد. این سیاست جمهوری اسلامی تنها سیاست این کشور نیست، بلکه سیاست خود این کشورها در پیش مردمشان است. این کشورها عالمان بزرگی داشته و دارند و حاکمان باید بدانند که ملت‌هایشان انسان‌های بیدار و اندیشمند هستند.

وی تصریح کرد: بسیاری از برجستگان این ملت‌ها، از عالمان دینی و دانشگاهی گرفته تا گویندگان، شاعران و نویسندگان توانا، در زندان‌ها به سر می‌برند. در کویت، بحرین، عربستان و امارات، این افراد تنها به یک دلیل زندانی شده‌اند: تذکر دادن به حکومت. علما همواره زندان را تحمل کرده‌اند، همانند علمای بحرین و علمای بزرگ در عربستان و منطقه شرقیه.

پایان دوران اعتماد به آمریکا

آیت‌الله اراکی تأکید کرد: این دوران امهال، هم بر اساس سنت‌های الهی و هم بر اساس شرایط حاکم بر منطقه، طولانی نخواهد شد. دوران اعتماد حکام جنوب خلیج فارس به قدرت آمریکا و اروپا به پایان رسیده است. امروز خود آمریکا به دنبال حامی می‌گردد، از اروپایی‌ها کمک می‌خواهد، دست به سوی روسیه دراز می‌کند و حتی از کشورهایی مانند جیپجی درخواست کمک دارد.

وی افزود: قدرت آمریکا از کار افتاده است. جمهوری اسلامی در جنگی که بر آن تحمیل شد، چنان ضربه‌ای به آمریکا زد که به این سادگی نمی‌تواند سرش را تکان دهد. آن‌ها سعی می‌کنند این ضربه‌ها را از نظر تبلیغاتی بپوشانند، اما به تدریج روشن خواهد شد. هر کسی که اثر این ضربه‌ها را نبیند، باید واقعاً کودن باشد.

آیت‌الله اراکی خطاب به حکام عربستان و کشورهای جنوب خلیج فارس گفت: آمریکا امروز قدرتی نیست که بتوانید به آن اعتماد کنید. تنها قدرتی که برای شما مانده، قدرت ملت‌های خودتان است. شما می‌خواهید در منطقه قدرت داشته باشید؟ من راه ساده‌تری پیشنهاد می‌کنم: به جای فرستادن اسلحه به لبنان و جنایت علیه لبنانی‌ها، به کمک لبنان بروید.با پول هایی که دارید، جنوب لبنان را بسازید.

وی افزود: چرا با یمن می‌جنگید؟ به جای هزینه کردن پول خود در جنگ علیه یمن، زیرساخت‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی آن‌ها را بسازید. اگر به آن‌ها کمک کنید، به جای دشمنی، دوست شما می‌شوند.

اگر به مردم کمک کنید، از شما حمایت می‌کنند

آیت‌الله اراکی تصریح کرد: حکام جنوب خلیج فارس می‌خواهند سر قدرت بمانند؟ پس به مردم خود کمک کنید. اگر مردم به کمک شما بیایند و از شما حمایت کنند، همان علمایی که حکم اعدامشان را صادر می‌کنید، اولین کسانی خواهند بود که از شما حمایت می‌کنند. چرا حمایت نکنند؟ اگر شما به نفع مردم کار کنید، اگر امکانات خود را در اختیار مردم بگذارید، اگر اجازه دهید ناصحان امت با شما سخن بگویند، اگر به مردم فرصت دهید در تصمیمات مدیریتی کشور دخالت معقول کنند، رأی بدهند و نقد کنند، این مردم از شما پشتیبانی می‌کنند.

وی افزود: چرا بر شیعیان این‌قدر سخت می‌گیرید؟ نمی‌توانند پول منتقل کنند، خمس خود را منتقل کنند. راه اقتصاد را برای مردم نبندید. سیاست را بر آنان تنگ کرده‌اید و آن‌ها را به زندان انداخته‌اید. انتظار دارید ساکت بمانند؟ اگر دین ندارید، لااقل عقل خود را به کار بگیرید. این شیوه رفتار در کویت، بحرین و عربستان نمی‌تواند ادامه یابد.

جمهوری اسلامی از ملت‌های قیام‌کننده حمایت می‌کند

آیت‌الله اراکی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی در امور داخلی کشورها دخالت نمی‌کند، اما اگر ملت‌ها برای رهایی از ظلم شما قیام کنند، قطعاً از آنان حمایت خواهد کرد. جمهوری اسلامی از ملت‌های مقاوم و قیام‌کننده علیه ظلم و جور طاغوت‌ها حمایت می‌کند و از ملت‌های شما نیز حمایت خواهد کرد. امیدواریم این پیام به گوش مردم و حکام کویت و منطقه برسد.

وی در پایان با اشاره به شخصیت آیت‌الله المعتوق گفت: از هر انسان منصفی بپرسید کارنامه این عالم چیست؛ جز خدمت به مردم، جز تعلیم و تربیت و هدایت چیزی وجود ندارد. امیدواریم حکام به عقل بیایند و حکم اعدام را فوراً لغو کنند. لغو این حکم، خواسته همه مردم کویت و جهان اسلام است. این خواسته ما درباره همه زندانیان در کویت، بحرین و عربستان نیز هست.

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