رئیس یوناما: امنیت خبرنگاران در افغانستان باید در اولویت باشد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رباب فاطمه، رئیس یوناما و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، فعالیت خبرنگاران را برای تقویت گفت‌وگو، برقراری صلح و بهبود حکمرانی ضروری دانست و تأکید کرد که امنیت خبرنگارانی که زندگی خود را وقف جست‌وجوی حقیقت کرده‌اند، باید در افغانستان و سراسر جهان مورد توجه قرار گیرد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان در سال‌های اخیر با محدودیت‌های گسترده، فشارهای امنیتی و دشواری‌های حرفه‌ای روبه‌رو بوده‌اند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان ۱۴۰۰، محدودیت‌های رسانه‌ای افزایش یافته و شماری از خبرنگاران نیز با بازداشت، تهدید و محرومیت از فعالیت مواجه شده‌اند.

پیام نماینده سازمان ملل بار دیگر بر اهمیت حفاظت از خبرنگاران و فراهم کردن زمینه فعالیت آزادانه رسانه‌ها در افغانستان تأکید دارد؛ موضوعی که از الزامات دسترسی مردم به اطلاعات و پاسخ‌گویی نهادهای حاکم به شمار می‌رود.

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