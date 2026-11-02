به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبیب غفران، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در ویدیویی که منتشر شده، گفته است این وزارت برای تأمین امنیت خبرنگاران و فراهم کردن دسترسی آنان به اطلاعات، با تمامی ادارات دولتی همکاری و هماهنگی دارد.

وی همچنین مدعی شده است که رسانه‌ها و خبرنگاران در انجام فعالیت‌های حرفه‌ای خود با مانعی روبه‌رو نیستند و تنها با تخلفات صادره از سوی رسانه‌ها برخورد صورت می‌گیرد.

سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان تأکید کرد که تمام تلاش این وزارت‌خانه این است که حوزه رسانه را بر اساس نیازهای افغانستان مدیریت کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طی شش ماه گذشته محدودیت‌ها بر رسانه‌ها در افغانستان افزایش یافته و فعالیت تلویزیون‌های تمدن و راه فردا و شماری دیگر از رسانه‌ها در کابل متوقف شده است.

توقف فعالیت این رسانه‌ها و تشدید محدودیت‌ها بر کار رسانه‌ای، نگرانی‌هایی درباره وضعیت آزادی بیان و امکان فعالیت مستقل خبرنگاران در افغانستان به دنبال داشته است. این تحولات همچنین واکنش‌هایی را در میان فعالان رسانه‌ای و نهادهای مدافع آزادی مطبوعات برانگیخته است.

................

پایان پیام/