به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کنگره ملی دانشمند شهید آیت‌الله دکتر محمد مفتح با هدف تبیین و ترویج اندیشه‌ها و آثار علمی و فرهنگی این شهید والامقام برگزار می‌شود.

محورهای این کنگره شامل مطالعات دین‌شناسی، اخلاق و عرفان، مبانی اندیشه سیاسی و انقلابی، فقه و اصول، فرهنگ و تربیت، زن و خانواده، منطق و فلسفه و کلام، تفسیر و حدیث، تقریب مذاهب اسلامی و وحدت حوزه و دانشگاه است.

بر اساس اعلام دبیرخانه کنگره، مهلت ارسال چکیده مقالات پایان آبان ۱۴۰۵ و مهلت ارسال مقالات ۱۰ آذر ۱۴۰۵ تعیین شده است.

علاقه‌مندان و پژوهشگران می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات به نشانی اینترنتی https://mofattehnc.ir/ مراجعه کنند.

از تمامی پژوهشگران و علاقه‌مندان دعوت می‌شود با ارسال آثار علمی و پژوهشی خود در این رویداد علمی مشارکت کنند.

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