گلایه نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا(ع) از مهجوریت شهید حیدر الموسوی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن العبادی، نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا(ع)، به همراه جمعی از اعضای دفتر این جنبش در جمهوری اسلامی ایران، با حضور در اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان قم با حجت‌الاسلام والمسلمین علی لقمانپور دیدار و درباره توسعه همکاری‌های مشترک و پیگیری وضعیت شهدای عراقی محور مقاومت گفت‌وگو کرد.

العبادی در این دیدار با اشاره به قرار گرفتن نام خود در فهرست تحریم‌های آمریکا اظهار کرد: ما تا آخرین قطره خون خود برای اسلام می‌جنگیم و هرگز سلاح مقاومت را زمین نخواهیم گذاشت؛ تحریم‌های دشمنان نیز تأثیری بر اراده مجاهدان جبهه مقاومت نخواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به راه‌اندازی دفتر این مجموعه در جمهوری اسلامی ایران گفت: این دفتر به‌زودی در استان قم افتتاح خواهد شد و مأموریت اصلی آن تسهیل‌گری در امور مشترک میان ایران و عراق در ابعاد مختلف است.

نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا(ع) با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه در حوزه حمایت از خانواده‌های شهدا اظهار کرد: تاکنون به حدود ۸۰ درصد از خانواده‌های شهدای دو جنگ اخیر در استان قم امدادرسانی و رسیدگی شده است.

وی افزود: همچنین حدود ۷۰ نفر از خانواده‌های شهدای این دو جنگ در ایران برای زیارت عتبات عالیات به عراق اعزام شده‌اند و تلاش داریم با فراهم شدن شرایط، کاروان‌های دیگری را نیز برای این منظور اعزام کنیم.

خون شهدای ایران و عراق درهم آمیخته است

العبادی با تأکید بر پیوند عمیق دو ملت ایران و عراق بیان کرد: پس از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، خون شهدای ایرانی و عراقی بیش از گذشته درهم آمیخته است و این پیوند، مسئولیت مشترک ما را در پاسداشت یاد و نام شهدا دوچندان می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت نامشخص پرونده برخی شهدای عراقی که به فرمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برای مقابله با داعش وارد میدان نبرد شده بودند، گفت: متأسفانه شماری از این شهدا نه در سازمان حشدالشعبی عراق و نه در ساختارهای رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دارای پرونده و سوابق مشخصی نیستند.

نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا(ع) با بیان اینکه این وضعیت موجب نگرانی خانواده‌های این شهدا شده است، بر ضرورت پیگیری وضعیت اداری و ثبت سوابق آنان در نهادهای مسئول تأکید کرد.

العبادی همچنین با اشاره به شهادت حیدر الموسوی، از فرماندهان جبهه مقاومت، خواستار توجه بیشتر به جایگاه و سوابق این شهید شد و اظهار کرد: شهید حیدر الموسوی به همراه شهید بهنام شهریاری و داماد شهید سیدحسن نصرالله از مرز عراق وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شده بودند و در جریان جنگ ۱۲ روزه، در منطقه شباب استان ایلام به شهادت رسیدند.

وی با ابراز تأسف از اینکه پس از گذشت بیش از یک سال از شهادت این فرمانده، نام و یاد او در فضای رسمی کشور آن‌گونه که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: بسیاری از مردم و حتی فعالان این حوزه شناختی از این شهید ندارند و نام او عمدتاً در دیدارها و برنامه‌های مجموعه کتائب سیدالشهدا(ع) مطرح می‌شود.

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