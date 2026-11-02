به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام علی لقمان‌پور در دیدار با حسن العبادی، نماینده فرهنگی کتائب سیدالشهدا(ع) در ایران، با اشاره به محورهای مورد توافق در این نشست اظهار کرد: تدوین تفاهم‌نامه همکاری میان دو مجموعه، زمینه سازمان‌دهی و توسعه فعالیت‌های مشترک را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به ضرورت ثبت و پاسداشت یاد فرماندهان و شهدای مقاومت افزود: طراحی و اجرای یادمانی برای شهید حیدر الموسوی، از فرماندهان کتائب سیدالشهدا(ع)، در محل شهادت وی در منطقه شباب ایلام از جمله موضوعات مطرح‌شده در این دیدار بود که مقرر شد اقدامات لازم برای طراحی آن پیگیری شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان قم، طراحی و اجرای سردیس شهدای عراقی محور مقاومت در موزه دفاع مقدس را از دیگر محورهای توافق برشمرد و گفت: این اقدام با هدف پاسداشت یاد و جایگاه شهدای عراقی و معرفی نقش آنان در جبهه مقاومت دنبال خواهد شد.

لقمان‌پور با اشاره به ظرفیت‌های همکاری در حوزه‌های فرهنگی و پژوهشی تصریح کرد: برگزاری نشست مشترک برای برنامه‌ریزی فعالیت‌های هنری و فرهنگی، تولید و ترجمه کتاب و تبادل اسناد و مدارک مرتبط با تاریخ دفاع مقدس و مقاومت از جمله زمینه‌هایی است که دو مجموعه برای همکاری در آن‌ها به توافق رسیدند.

وی همچنین دیدار با خانواده‌های شهدا در ایران و عراق را از دیگر محورهای این همکاری دانست و گفت: در این زمینه، آمادگی لازم برای هماهنگی و دیدار با خانواده شهدای روحانی عراقی ساکن عراق اعلام شده است تا زمینه اجرای برنامه‌های مشترک در این حوزه فراهم شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پیگیری اطلاعات و اسناد مربوط به تعدادی از شهدا اشاره کرد و افزود: مقرر شد مکاتبات لازم در این زمینه انجام و نامه مربوطه برای پیگیری از طریق مجموعه سپاه به مسئولان ذی‌ربط ارائه شود.

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