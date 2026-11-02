به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موسی موحدی‌تبار، مسئول سوگواره تجسمی «کوچه‌های مادری»، با اعلام آغاز به کار سیزدهمین دوره این رویداد گفت: این مجموعه فرهنگی-هنری با هدف بازنمایی و تبیین ابعاد مختلف مظلومیت و غربت حضرت فاطمه زهرا(س)، از ۹ آبان‌ماه فعالیت خود را آغاز کرده و تا ۲۲ آبان‌ماه پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

وی با بیان اینکه این سوگواره در شهر مقدس قم، منطقه پردیسان و جنب مصلای امیرالمؤمنین(ع) برپا شده است، افزود: در طراحی امسال، ۶ غرفه در یک غرفه تجمیع شده و دو غرفه جانبی نیز پیش‌بینی شده است. گروه‌های بازدیدکننده به‌صورت دسته‌های ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفره وارد مجموعه می‌شوند و خوشبختانه محدودیت‌های ناشی از کمبود فضا که در سال‌های گذشته با آن مواجه بودیم، برطرف شده است.

موحدی‌تبار با اشاره به مساعدتر بودن نسبی شرایط آب‌وهوایی گفت: امسال مشکل گرمایش نخواهیم داشت و غرفه کودک نیز نسبت به سال‌های گذشته جامع‌تر و کامل‌تر طراحی شده است.

وی با اشاره به محتوای غرفه دوم با عنوان «صحرای محشر» تصریح کرد: ورود افراد زیر ۱۰ سال به این بخش ممنوع است. البته محتوای این نمایش در قالبی متناسب با زبان و درک کودکان، در غرفه کودک برای آنان پیش‌بینی شده است تا ضمن بهره‌مندی از فضای بازی، با معارف فاطمی نیز آشنا شوند.

مسئول مجموعه فرهنگی «کوچه‌های مادری» بازدید را برای عموم آزاد اعلام کرد و گفت: برای حضور نیازی به رزرو قبلی نیست؛ البته هر فرد شرعاً بیش از دو مرتبه مجاز به شرکت در این مجموعه نخواهد بود.

وی با اشاره به ضوابط دیگر خاطرنشان کرد: به احترام ساحت مقدس حضرت فاطمه زهرا(س)، حضور بانوان در مجموعه صرفاً با پوشش کامل چادر امکان‌پذیر است. همچنین به‌منظور حفظ نظم و بهره‌مندی بهتر مخاطبان، ورود افراد زیر ۱۶ سال صرفاً به همراه خانواده امکان‌پذیر است.

موحدی‌تبار در پایان گفت: علاقه‌مندان می‌توانند هر شب از ساعت ۱۸ تا ۲۲ به صورت خانوادگی و مدارس نیز همه‌روزه از ساعت ۸ تا ۱۲ صبح (با هماهنگی قبلی از طریق شماره ۰۹۱۵۹۸۷۸۶۵۱ آقای مهدی ایمانی) از این مجموعه در منطقه پردیسان بازدید کنند.

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