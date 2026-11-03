به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالرزاق پیردهقان در محفل کرسی تلاوت فاطمی که با حضور جمعی از زائران و مجاوران در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار شد، با تبیین آیات سوره احزاب، به بررسی شباهت‌های جنگ احزاب با شرایط امروز جامعه پرداخت و اتحاد دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران را یادآور صف‌آرایی مشرکان و گروه‌های مخالف پیامبر اکرم(ص) در صدر اسلام دانست.

وی با اشاره به آیات ۹ تا ۲۱ سوره احزاب اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های جنگ احزاب، اتحاد گسترده دشمنان پیامبر(ص) بود؛ به‌گونه‌ای که یهودیان بنی‌نضیر با رفتن به سراغ مشرکان مکه و دیگر قبایل، آنان را برای مقابله با مسلمانان متحد کردند. امروز نیز دشمنان قسم‌خورده ایران با وجود اختلافات خود، در برابر ملت ایران صف‌آرایی کرده‌اند و این شرایط، شباهت قابل توجهی به جنگ احزاب دارد.

پیردهقان با بیان اینکه مسائل هسته‌ای و موشکی بهانه‌هایی برای پنهان کردن هدف اصلی دشمن است، افزود: آنچه دشمن را نگران کرده، گسترش پیام اسلام و تفکر آزاداندیشی و حریت در جوامع مختلف جهان است. امروز پیام انقلاب اسلامی و حرکت امام راحل و امام شهید در نقاط مختلف جهان اثرگذار شده و همین مسئله، دشمنان را به واکنش واداشته است.

وی در ادامه با اشاره به حضور عمرو بن عبدود در جنگ احزاب، او را نماد قدرت و هیبت نظامی جبهه دشمن دانست و گفت: همان‌گونه که مشرکان برای ایجاد رعب در دل مسلمانان به حضور این جنگاور تکیه کرده بودند، امروز نیز دشمن با تکیه بر ناوها و تجهیزات نظامی خود درصدد ایجاد ترس و تضعیف روحیه ملت ایران است؛ اما همان‌طور که امیرالمؤمنین علی(ع) عمرو بن عبدود را شکست داد، فرزندان مکتب امیرالمؤمنین(ع) نیز در برابر قدرت‌نمایی پوشالی آمریکا ایستادگی کردند.

این استاد حوزه با تبیین آیات ۱۱ تا ۱۳ سوره احزاب، جنگ احزاب را عرصه امتحان و غربال شدن مؤمنان توصیف کرد و اظهار داشت: خداوند در این آیات از لرزش و آزمایش شدید مؤمنان سخن می‌گوید؛ چراکه ایمان تنها با ادعا ثابت نمی‌شود و انسان‌ها در شرایط دشوار مورد امتحان قرار می‌گیرند. در این آزمون، سه گروه آشکار می‌شوند؛ منافقانی که با رفتار و گفتار خود در مسیر خواسته‌های دشمن حرکت می‌کنند، مؤمنان سست‌ایمانی که در برابر فشارها عقب‌نشینی می‌کنند و مؤمنان راسخ که بر عهد و ایمان خود پایدار می‌مانند.

وی با اشاره به سخنان منافقان و افراد سست‌ایمان در زمان محاصره مدینه، تصریح کرد: برخی با این ادعا که دیگر امکان ماندن و مقاومت وجود ندارد، مردم را به عقب‌نشینی دعوت می‌کردند و حتی می‌گفتند از ارزش‌ها و باورهای خود دست بردارید تا این شرایط پایان یابد؛ در حالی که قرآن کریم این رفتار را نشانه فرار از میدان امتحان معرفی می‌کند. امروز نیز باید مراقب جریان‌هایی بود که با تکرار ادبیات دشمن، ناامیدی را در جامعه گسترش می‌دهند.

پیردهقان در تبیین آیه ۲۱ سوره احزاب، «لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» را الگویی فراگیر برای همه دوران‌ها دانست و گفت: پیامبر اکرم(ص) در جنگ احزاب با توکل بر خداوند در برابر جبهه گسترده دشمن ایستادگی کردند و قرآن کریم با معرفی ایشان به‌عنوان الگوی نیکو، مسلمانان را به پیروی از این سیره دعوت می‌کند. این آیه در کنار بیان الگو بودن پیامبر(ص) در همه عرصه‌های زندگی، در فضای جنگ احزاب بر ضرورت الگوگیری از استقامت و توکل ایشان نیز تأکید دارد.

وی با یادآوری امدادهای الهی در جنگ بدر و دیگر مقاطع تاریخ اسلام، خاطرنشان کرد: خداوند در آیات سوره احزاب، مؤمنان را به یادآوری نعمت‌ها و یاری‌های پیشین خود فرا می‌خواند تا در شرایط دشوار دچار ترس و تردید نشوند. ملت ایران نیز باید تجربه‌هایی همچون دفاع مقدس و نصرت‌های الهی را به یاد داشته باشد و با حفظ ایمان، وحدت و استقامت بداند که قدرت حقیقی در دست خداوند است و ایستادگی در مسیر حق با توکل بر پروردگار معنا پیدا می‌کند.