به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابوذر بیوکافی، مداح برجسته کشوری شامگاه یکشنبه، 10 آبان 1405 با حضور در قرارگاه رسانه‌ای سردار شهید نایینی رشت، با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم در تحولات کشور اظهار کرد: اطمینان رهبر شهید به اینکه مردم امور را به سرانجام می‌رسانند و میدان را تعیین تکلیف می‌کنند، ریشه در شناخت، اطلاعات و اشراف عمیق ایشان نسبت به ظرفیت‌های کشور داشت.

بیوکافی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های انسانی و جهادی کشور برای عموم مردم ناشناخته مانده است، افزود: افراد بسیاری شبانه‌روز در حال مجاهدت و تلاش هستند، اما کمتر شناخته شده‌اند؛ در حالی که سبک زندگی و مجاهدت‌های پنهان این افراد، در خلوت و بدون هیاهو، نتایج بزرگی به همراه دارد و زمینه‌ساز پرورش شخصیت‌هایی در تراز شهیدان بزرگوار می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه نخبگی صرفاً به استعدادهای فردی محدود نیست، تصریح کرد: نخبه واقعی کسی است که مسئله را به‌درستی بشناسد، برای حل آن اقدام کند و در مسیر خود اهل ایستادگی و مقاومت باشد. رهبر شهید این ظرفیت‌ها را در نقاط مختلف ایران می‌شناختند و به همین دلیل به توانمندی‌های مردم و نخبگان کشور باور داشتند.

این مداح برجسته کشوری با اشاره به برخی تحلیل‌های نادرست درباره توانمندی‌های داخلی کشور گفت: گاهی این تصور وجود داشت که آمریکا می‌تواند با فشردن یک کلید، تمام زیرساخت‌های کشور را از بین ببرد؛ در حالی که چنین تحلیل‌هایی از نشناختن مردم، فرهنگ، تاریخ و روحیه تمدنی ایران ناشی می‌شود.

وی ادامه داد: حتی در سطح شهرها و استان‌ها نیز گاهی شناخت دقیقی از ظرفیت‌های واقعی مردم وجود ندارد و زمانی که نظام محاسباتی بر پایه تحلیل‌های نادرست شکل بگیرد، نتیجه‌گیری‌ها نیز با واقعیت فاصله خواهد داشت.

بیوکافی حضور گسترده مردم در اجتماعات و میدان‌های اجتماعی را نمونه‌ای از واقعیت‌هایی دانست که برخی تحلیل‌ها را باطل می‌کند و گفت: بسیاری از فعالان و مهمانانی که از خارج استان در این اجتماعات حضور پیدا می‌کنند، از میزان جمعیت، انرژی، شور و انگیزه مردم شگفت‌زده می‌شوند.

وی با بیان اینکه این حضور گسترده نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات فرهنگی و اجتماعی است، افزود: اگر فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی صورت نگرفته بود، چنین جمعیتی با این میزان از اعتقاد، انگیزه و روحیه در میدان حضور پیدا نمی‌کردند.

این فعال فرهنگی با بیان اینکه اعتماد رهبر شهید به مردم، علاوه بر شناخت ظرفیت‌های جامعه، ریشه در اعتماد قلبی ایشان به وعده‌های الهی داشت، تصریح کرد: مردمی که با خدا باشند، از ظرفیت‌های بزرگی برخوردارند و خداوند در شرایط دشوار و فشارهای مختلف، زمینه عبور از گردنه‌ها را فراهم می‌کند؛ البته شرط عبور از مشکلات، ایستادگی و استقامت است و رمز پیروزی نیز در همین مسیر نهفته است.

رسانه از ارکان اصلی حرکت تمدنی است

بیوکافی با اشاره به جایگاه رسانه در تحولات اجتماعی و تمدنی اظهار کرد: حرکت تمدنی بر دو رکن تصویری و شنیداری استوار است و فعالیت رسانه‌ای با تقویت این دو مؤلفه، نقش مهمی در پیشبرد این حرکت ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه مردم برای همراهی با یک حرکت باید آن را بشنوند و ببینند، افزود: در مسیر حرکت‌های بزرگ اجتماعی و تمدنی، صرف بیان یک موضوع کافی نیست، بلکه باید آن را به تصویر کشید و در معرض مشاهده جامعه قرار داد؛ از این رو فعالان رسانه‌ای مسئولیت مهمی در این عرصه بر عهده دارند.

این مداح برجسته کشوری با اشاره به نمونه‌هایی از سیره اهل‌بیت(ع) بیان کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) با ایراد خطبه از ظرفیت بیان و روشنگری استفاده کردند و در کنار آن، برخی اقدامات و رفتارهای ایشان نیز از جنبه تصویری و اثرگذاری اجتماعی برخوردار بود. همچنین بخش مهمی از نهضت امام حسین(ع) با سخنرانی، روشنگری و تبیین همراه بود.

وی با تأکید بر نقش تبیین در استمرار نهضت عاشورا گفت: استمرار سخنرانی‌ها و تبیین‌های رهبر شهید در طول سال‌های زعامت نیز با همین ضرورت ارتباط داشت؛ چراکه نسل‌های مختلف باید مسائل را بشنوند، درک کنند و با مشاهده واقعیت‌ها به میدان بیایند.

بیوکافی فعالیت رسانه‌ای را بخشی از یک حرکت تمدنی دانست و افزود: روایتگری از شهدا و بازنمایی سبک زندگی آنان از جمله اقدامات ارزشمند و اثرگذار رسانه‌ای است. توجه رهبر شهید به آثار و نوشته‌های مرتبط با شهدا نیز نشان‌دهنده اهمیت این موضوع و تأثیر آن بر سبک زندگی جامعه است.

روایتگری از شهدا زمینه‌ساز انتقال ارزش‌ها به نسل‌های آینده است

وی با اشاره به نقش روایتگری در انتقال ارزش‌ها به نسل‌های آینده اظهار کرد: اگر عملیات رسانه‌ای و روایتگری درباره مجاهدت‌ها و سبک زندگی شهدا انجام نمی‌شد و افرادی برای نوشتن، بیان و انتشار این روایت‌ها تلاش نمی‌کردند، بسیاری از حرکت‌های میدانی نیز به شکل مطلوب رقم نمی‌خورد.

بیوکافی با اشاره به طرح موضوع شکاف و تقابل نسلی در سال‌های گذشته افزود: برخلاف برخی تحلیل‌ها درباره گسست نسل‌ها، الگوهایی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی توانسته‌اند میان نسل‌های مختلف پیوند برقرار کنند و مسیر انتقال ارزش‌ها را استمرار ببخشند.

وی با اشاره به نگاه رهبر شهید به شخصیت حاج قاسم سلیمانی گفت: ایشان تأکید داشتند که مکتب حاج قاسم استمرار پیدا می‌کند؛ چراکه این شخصیت حتی در میان کودکان و نسل‌های کم‌سن‌وسال نیز به الگویی قابل فهم و الهام‌بخش تبدیل شده است.

این مداح برجسته کشوری ادامه داد: هنگامی که یک نسل شخصیت، منش و سیره چنین الگوهایی را درک کند، به‌تدریج رفتار و سبک زندگی آنان را در پیش می‌گیرد و همین مسئله زمینه‌ساز انتقال ارزش‌ها میان نسل‌ها خواهد بود.

مردم جنوب ایران نماد ایستادگی و مقاومت هستند

بیوکافی در ادامه با اشاره به حضور و مقاومت مردم در مناطق جنوبی کشور اظهار کرد: اتفاقاتی که امروز در میدان مشاهده می‌شود، نشان‌دهنده ظرفیت بالای مردم برای ایستادگی و مقاومت است. مردم جنوب ایران در شرایط دشوار و گرمای طاقت‌فرسا پای کار ایستاده‌اند و سایر مردم کشور نیز با حمایت و همراهی خود پشتیبان آنان هستند.

وی با تأکید بر ضرورت پرهیز از روایت‌های ناامیدکننده و بزرگ‌نمایی ضعف‌ها تصریح کرد: گاهی ممکن است در جریان فعالیت‌ها با یک نقص یا اشکال مواجه شویم و همان موضوع را بیش از اندازه بزرگ کنیم؛ در حالی که اقدامات و تلاش‌های گسترده‌ای در میدان در حال انجام است و نتایج آن نیز قابل مشاهده است.

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