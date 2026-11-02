به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵، در نشست تبیینی «بالندگی هویت ملی و انقلابی در بستر هنر» که با حضور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، جمعی از کارکنان و اعضای کانون پرورش فکری و کانون زبان استان در سالن نشست‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان برگزار شد، با تأکید بر ضرورت مشارکت واقعی نوجوانان در برنامه‌های فرهنگی و انقلابی، خواستار عضویت رسمی نمایندگانی از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان شد.

وی در این نشست با قدردانی از نقش‌آفرینی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در برگزاری آیین‌ها و مناسبت‌های فرهنگی و انقلابی استان، نسبت به دو آسیب فراموشی و تحریف مناسبت‌های تاریخی هشدار داد و با اشاره به درپیش‌بودن یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: آشنایی نسل جوان با پیشینه تاریخی، فلسفه و پیام مناسبت‌های انقلاب اسلامی، نیازمند شناخت دقیق ویژگی‌های رفتاری و روحیات این نسل است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با اشاره به آمار شهدای ایران اسلامی، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از شهدای کشور را نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که ۷۵ درصد شهدا کمتر از ۲۳ سال سن داشتند. در استان گیلان نیز ۶۵۶ شهید دانش‌آموز، الگوهایی ماندگار هستند که باید ویژگی‌های شخصیتی، اعتقادی و حماسی آنان برای نسل آینده تبیین شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به جایگاه والای شهدا در فرهنگ دینی و اجتماعی جامعه افزود: در هر مکانی که امروز مسجدی بنا شده است، در گذشته خون شهیدی بر زمین ریخته یا پیکر شهیدی به خاک سپرده شده است؛ چراکه خون شهیدان موجب رویش، آرامش قلب‌ها و تعالی معنوی جامعه می‌شود.

ضرورت عبور از مشارکت نمادین و واگذاری میدان به نوجوانان

حجت‌الاسلام اشجری در ادامه با تأکید بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثر نوجوانان در تصمیم‌سازی‌های فرهنگی و اجتماعی، پیشنهاد داد: از این پس یک دختر و یک پسر از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به‌عنوان عضو رسمی در ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان استان حضور داشته باشند تا زمینه ارائه دیدگاه‌ها، مشارکت واقعی و میدانداری آنان فراهم شود.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های فکری، فرهنگی و اجتماعی کودکان و نوجوانان گیلانی می‌تواند کیفیت و کمیت برنامه‌های تبیینی استان را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اهمیت توجه به مسیر رشد و پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان خاطرنشان کرد: حضور در کانون پرورش فکری امیدبخش است و گفت‌وگو با کودکان و نوجوانان، زمینه شناخت بهتر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آنان را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه رشد و پویایی کانون می‌تواند به گسترش امید در جامعه اسلامی کمک کند، بر ضرورت تقویت فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی این مجموعه تأکید کرد.

حجت‌الاسلام اشجری در پایان با یادآوری خاطره‌ای از تلاش و همت در انجام مأموریت‌ها، بر ضرورت انجام مسئولیت‌ها با اراده و ایمان راسخ تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد در نشست‌های تبیینی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان نیز حضور یابد.

کانون؛ بستری برای رشد انتخاب‌محور و شکوفایی استعدادهای نوجوانان

فرهاد فلاح، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور نیز در این نشست با تشریح فلسفه فعالیت‌های کانون، بر اهمیت فراهم‌کردن بستری برای شکوفایی طبیعی استعدادهای کودکان و نوجوانان تأکید کرد و گفت: کانون یک «زیست‌بوم رشد اختیاری» است و برخلاف ساختار آموزش رسمی، فعالیت‌های آن بر پایه علاقه‌مندی و انتخاب خود کودکان و نوجوانان و خلاقیت هدفمند مربیان شکل می‌گیرد.

وی با اشاره به گستره فعالیت‌های کانون در مراکز ثابت، سیار شهری و روستایی، مراکز فراگیر و بخش مکاتبه‌ای آفرینش‌های ادبی، افزود: این مجموعه در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری فعالیت دارد و طرح‌هایی همچون راه‌اندازی هزار قفسه کتاب در مدارس روستایی و اجرای برنامه‌های تماشاخانه سیار، بخشی از اقدامات آن در مسیر توسعه عدالت فرهنگی است.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور با اشاره به نقش رسانه در انتقال مفاهیم تربیتی و فرهنگی اظهار کرد: برنامه «محفل ستاره‌ها» تاکنون بیش از هشت میلیون مخاطب کودک و نوجوان داشته است و هر اندازه مسیر رشد و پرورش بهتری برای کودکان فراهم شود، وضعیت عمومی جامعه نیز بهبود خواهد یافت.

فلاح همچنین با اشاره به فعالیت باشگاه‌های ادبی «قاف» و «سیمرغ» خاطرنشان کرد: این باشگاه‌ها تاکنون بیش از ۱۶۰ استعداد برتر و شناسنامه‌دار را معرفی کرده‌اند که می‌توانند در آینده از نیروهای کلیدی عرصه ادبیات کشور باشند.

وی در ادامه به جایگاه کانون‌یاران در فعالیت‌های اجتماعی اشاره کرد و گفت: کانون‌یاران باید به‌عنوان کنشگران اجتماعی نوجوان در چرخه رشد و فعالیت‌های جمعی مشارکت داشته باشند. اعضای کانون با پذیرفتن این نقش می‌توانند توانمندی‌های اجتماعی خود را فراتر از سطح معمول همسالانشان توسعه دهند.

معاون فرهنگی کانون کشور با اشاره به میراث ماندگار رهبر معظم انقلاب در تأسیس یک‌هزار و ۶۵ مرکز فرهنگی‌هنری کانون در کشور، بر ضرورت صیانت، حفظ و توسعه این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

تبدیل نشست‌های تبیینی به الگویی برای فعالیت‌های فرهنگی کشور

فلاح در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری برای برگزاری این نشست، سنت بهره‌گیری از دیدگاه‌های علما و برپایی نشست‌های تبیینی را اقدامی ارزشمند و ماندگار دانست و خواستار تبدیل این رویکرد به مطالبه‌ای ملی برای تکرار چنین برنامه‌هایی در سایر استان‌ها شد.

وی با ابراز اعتماد به ظرفیت نسل آینده اظهار کرد: با همت کانون پرورش فکری و مجموعه‌های فرهنگی، کودکان ایرانی نه‌تنها آینده کشور، بلکه می‌توانند در رقم‌زدن آینده جهان نیز نقش‌آفرین باشند.

تربیت نسل عزتمند و انقلابی با تکیه بر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری

سجاد کوچک‌نژاد، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان نیز در این نشست با تجلیل از مقام امام راحل، رهبر شهید و شهدای دانش‌آموز مدرسه طیبه میناب که نماد مظلومیت و ایستادگی ایران هستند، از شهید محمدحسین فهمیده به‌عنوان نوجوانی حماسه‌ساز یاد کرد.

وی با اشاره به فاصله فزاینده میان نسل کودک و نوجوان با بزرگسالان، بر ضرورت شناخت و مدیریت ظرفیت‌های این نسل تأکید کرد و گفت: نسل امروز، نسلی طلایی و برخوردار از هوش و توانمندی‌های قابل توجه است و کانون پرورش فکری مسئولیت دارد این ظرفیت ارزشمند را به بهترین شکل پرورش دهد.

کوچک‌نژاد با اشاره به برنامه‌های تربیتی کانون افزود: برای تربیت دینی، اخلاقی و حماسی کودکان و نوجوانان، برنامه‌ای مدون در نظر گرفته‌ایم تا با نهادینه‌کردن ارزش‌های اخلاقی و تربیتی در وجود آنان، زمینه مصونیتشان در برابر آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی فراهم شود.

وی با بیان اینکه هدف نهایی کانون، بازآفرینی کرامت و عزت در میان کودکان و نوجوانان است، اظهار کرد: تلاش داریم با بهره‌گیری از بیش از ۶۰ عنوان فعالیت فرهنگی و هنری متنوع، بستری مناسب برای بالندگی استعدادهای کودکان و پرورش نسلی پویا، توانمند و انقلابی فراهم کنیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان با اشاره به فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان و ویژگی‌های فرهنگی مردم این استان خاطرنشان کرد: کودکان و نوجوانان گیلانی با مفاهیم استکبارستیزی بیگانه نیستند؛ چراکه از دوران کودکی با شخصیت‌هایی همچون میرزا کوچک‌خان جنگلی، از چهره‌های شاخص مبارزه با استبداد و سلطه‌گری، آشنا می‌شوند و با الگوگیری از روحیه ایستادگی و مقاومت این شخصیت‌ها پرورش می‌یابند.

تبیین دیدگاه‌های نوجوانان در مسیر بالندگی هویت ملی و انقلابی

در بخش دیگری از این نشست، یکتا رحمتی و مهدیس پوررضا، از اعضای برگزیده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره فعالیت‌های کانون و تشریح تجربه حضورشان در این مجموعه پرداختند.

همچنین محمدحسین فرامرزی، دیگر عضو برگزیده کانون، شعری با محوریت رهبر شهید انقلاب اسلامی قرائت کرد.

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