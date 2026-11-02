به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک گروه هکری با حمله موفقیت به سامانه های سهام بورس نیویورک با ایجاد اختلال در این سامانه موجب کاهش ارزش سهم ها در این بورس شد.

این حمله موفقیت آمیز که روز یکشنبه رخ داد، بر نفوذ بر سامانه های سهام بورس نیویورک مربوط به شرکت های فعال در بخش های صنعتی، مالی و فناوری متمرکز بود.

طی این حمله موفقیت آمیز که چندین ساعت به طول انجامید، شاخص سهام بورس نیویورک ۱۵ درصد کاهش یافت که این کاهش شاخص، خسارت شش تریلیون دلاری را به دنبال داشت.

گروه هکری جنگجویان بدون مرز مسئولیت حمله به بورس نیویورک را بر عهده گرفته است.

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