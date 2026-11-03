به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات آمریکایی بامداد سه‌شنبه به نشریه «وال استریت ژورنال» گفتند که ارتش این کشور حمله‌ای را به جزیره قشم انجام داده است.

این منابع که نامشان فاش نشد، ادعا کردند: «آمریکا چندین هفته است که حملات محدودی علیه ایران انجام می‌دهد».

در این گزارش ادعا شده است: «حملات آمریکا، دفاعی است و هدف آن جلوگیری از حمله ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز است».

وال استریت ژورنال به نقل از این مقامات نوشت: «دولت واشنگتن دائماً با تهدیداتی که نیروهای آمریکایی در منطقه با آن مواجه هستند، دست و پنجه نرم می‌کند».

یک منبع همچنین افزود که آمریکا حملات اخیر به ایران را علناً تأیید نکرده بود تا هیچ نشانه‌ای از آمادگی برای از سرگیری جنگ علیه ایران نشان ندهد.

از سوی دیگر، شبکه «نیوزنیشن» هم به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد: «در جریان حملات به جزیره قشم، تأسیسات راداری و سایت‌های پرتاب موشک ایران هدف قرار گرفتند».

این منبع مدعی شد: «ما این حمله را در پاسخ به استفاده ایرانیان از موشک‌های زمین به هوا علیه دارایی‌های آمریکا انجام دادیم».دقایقی بعد وبگاه «آکسیوس» نیز نوشت که نیروهای ایرانی شامگاه دوشنبه به سمت یک هواپیمای جنگی آمریکایی موشک شلیک کردند. پس از آن، جنگنده آمریکا در دفاع از خود، آن سایت پرتاب موشک را هدف قرار داد.

ترامپ ساعاتی پیش از حمله، مدعی احتمال توافق با ایران شد و احتمال تجاوز نظامی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای را رد کرد

این در حالی است که دونالد ترامپ ساعاتی پیش از این اقدام متجاوزانه در ادامه ادعاها و لفاظی‌های متناقض خود بار دیگر در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره و درحالیکه شکست جمهوری‌خواهان محتمل است، با دادن وعده، ‌ادعا کرد: ایران خواهان دستیابی به توافق است و ممکن است این توافق حاصل شود!

این مقام کاخ سفید با تکرار ادعاهای ضد و نقیض خود، مدعی شد: «قیمت نفت امروز ۱۰ دلار کاهش یافته که بزرگ‌ترین افت روزانه در تاریخ است. هیچ‌وقت در یک روز چنین کاهشی رخ نداده است. قیمت نفت باز هم بسیار پایین‌تر خواهد رفت، چون ما در حال پیروز شدن هستیم.»

وی بار دیگر گزافه گویی‌های تکراری خود درباره برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران را تکرار و ادعا کرد: «نمی‌توانم اجازه دهم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.»

ترامپ بار دیگر با تکرار ادعاهایش برای شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت‌های تجاوز به ایران مدعی شد: «البته مطمئن نیستم که بتوانیم آن را جنگ بنامیم چون ما ماه‌هاست که عملا درگیری خاصی نداشته‌ایم و با قدرت کنترل تنگه هرمز را در دست داریم !»

رئیس جمهوری آمریکا یک روز پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره خطاب به آمریکایی‌ها، گفت: امیدوارم مردم هنگام رای دادن کاهش قیمت نفت را لحاظ کنند!

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این کشور گفت که در دولتش، ساخت کارخانه‌های مختلف از جمله مراکز تولید هوش مصنوعی فوق‌پیشرفته، کارخانه‌های خودروسازی و تاسیسات دارویی گسترش یافته است.

وی تصریح کرد: «همین حالا کارخانه‌هایی در حال ساخت هستند. در حال حاضر ۲۲٫۵ تریلیون دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری شده است. ما در حال ساخت کارخانه‌های خودروسازی، کارخانه‌های هوش مصنوعی فوق‌پیشرفته و همچنین مراکز تولید دارو و آزمایشگاه‌ها هستیم.»

ترامپ همچنین در ادامه ادعاهای متناقض خود پس از سخنانش در پاسخ به پرسش خبرنگاری احتمال تجاوز نظامی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای را رد کرد.

«گرت هیک» خبرنگار ان‌بی‌سی نیوز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ترامپ پس از سخنرانی در واشنگتن در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمله دوباره علیه ایران پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره گفت که «نه».

به گفته این خبرنگار، ترامپ هنگام خروج از جلسه به پرسش دیگری پاسخ نداد.

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