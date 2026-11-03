به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی جان‌باختن یک کشیش اکوادوری بر اثر سقوط صلیب بزرگ کلیسا، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی کلیساها برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، صلیب‌های خود را با زنجیر مهار کرده‌اند تا از سقوط احتمالی آن‌ها بر سر کشیشان جلوگیری شود.

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گفتنی است دو هفته پیش، کشیش اکوادوری، «پاتریسیو آلفردو سانچز مولیناری»، هنگام اجرای زنده مراسم عشای ربانی در کلیسای «بانوی ما کمک همیشگی» بر اثر سقوط صلیبی بزرگ از جایگاه خود جان باخت. این حادثه در جریان پخش زنده مراسم ثبت شد. وی پس از انتقال به بیمارستان، حدود چهار ساعت بعد درگذشت و این اتفاق واکنش‌هایی را درباره ضرورت ایمن‌سازی تجهیزات و سازه‌های داخل کلیساها برانگیخت.

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