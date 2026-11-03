به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس مسجد جامع پاریس، «شمـس‌الدین حافظ»، در پی افزایش اقدامات ضدمسلمانان در فرانسه هشدار داد که موج اسلام‌ستیزی در این کشور وارد مرحله‌ای نگران‌کننده شده است و ماه اکتبر ۲۰۲۶ را می‌توان نقطه عطفی در شدت و ابعاد این پدیده دانست.

این هشدار پس از حمله نژادپرستانه در شهر تراپ (Trappes) در منطقه ایولین فرانسه مطرح شده است که بنا بر گزارش منتشرشده، یک کشته و چند زخمی برجای گذاشت. همچنین مسجد شهر لوده‌و (Lodève) در جنوب فرانسه هدف اقدامات اسلام‌ستیزانه قرار گرفت و شعارهایی تهدیدآمیز علیه مسلمانان بر دیوارهای آن نوشته شد.

به گفته رئیس مسجد جامع پاریس، عاملان این اقدام عبارت‌های «اسلام بیرون» و «چمدان یا تابوت» را روی دیوارهای مسجد نوشته و علاوه بر آن، یک پرنده مرده در محل رها کرده‌اند. حافظ این اقدامات را نوعی ارعاب با ماهیتی بسیار خطرناک توصیف کرد و نسبت به پیام خشونت‌آمیز این تهدیدها هشدار داد.

رئیس مسجد جامع پاریس با تأکید بر اینکه این حوادث را نباید جدا از یکدیگر بررسی کرد، از مقام‌های فرانسوی خواست تدابیر جدی‌تری برای حفاظت از اماکن مذهبی مسلمانان اتخاذ کنند. وی همچنین خواستار برخورد قضایی قاطع با عاملان تهدید و خشونت و بسیج مستمر برای مقابله با نژادپرستی ضد مسلمانان شد.

حافظ در بخش دیگری از سخنان خود از سیاستمداران، چهره‌های رسانه‌ای و فعالان عرصه عمومی فرانسه خواست مسئولیت سخنان خود را بپذیرند و از تعمیم اتهامات و ایجاد فضای بدبینی علیه کل جامعه مسلمانان خودداری کنند. وی همچنین مسلمانان فرانسه را به خویشتن‌داری و پرهیز از واکنش خشونت‌آمیز فراخواند و تأکید کرد که دعوت به آرامش به معنای سکوت در برابر نفرت و تهدید نیست.

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