به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمهور متوهم آمریکا شامگاه دوشنبه به وقت ایالات متحده بار دیگر کوه کلنگ را تهدید به حمله کرد.

ترامپ در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه فاکس‌نیوز با اشاره به احتمال حمله آمریکا به کوه کلنگ در ایران مدعی شد: «ممکن است مجبور شویم سراغ کوه کلنگ برویم، اما این مسئله بزرگی نیست. می‌توانیم آن را ظرف یک ساعت انجام دهیم؛ هر وقت که بخواهیم، در هر زمانی که بخواهیم.»

رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی عاجزانه برای فرار شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای گفت آنچه میان ایالات متحده و ایران جریان دارد، برخلاف آنچه برخی منتقدان می‌گویند، یک جنگ تمام‌عیار و مستمر نیست چرا که ایران در شرایط بسیار دشوار اقتصادی و نظامی قرار دارد و به‌شدت خواهان دستیابی به توافق با واشنگتن است.

ترامپ که سعی بر منحرف کردن اذهان از تبعات جهانی جنگ علیه ایران داشت، گفت: «جنگ چیست؟ جنگ یعنی جنگیدن. به جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم نگاه کنید. آخرین بار کی دیدید که ما با آنها بجنگیم؟ ماه‌ها و ماه‌ها می‌گذرد و ما گفت‌وگو می‌کنیم. این یک جنگ ملایم است.»

رئیس‌جمهوری آمریکا بار دیگر اظهارات متوهمانه خود را تکرار کرد و مدعی شد: «ما ضربه بزرگی به آنها زدیم و بسیار سخت به آنها حمله کردیم. این حملات نیروی دریایی آنها را از بین برد. ۱۵۹ کشتی نابود شدند.»

ترامپ در اظهاراتی متناقض در حالی که از احتمال توافق گفت، ایران را تهدید به حمله کرد و گفت: «اگر توافق نکنند، ممکن است چنین اتفاقی بیفتد. اما آنها به‌شدت می‌خواهند توافق کنند. احتمال بسیار خوبی وجود دارد که به توافق برسیم.»

رئیس‌جمهور آمریکا که همچنان در سراشیبی شدید سقوط محبوبیت در آمریکاست، برای بیان تصویر متوهمانه خود گفت: «آنها در موقعیت خوبی برای مذاکره نیستند. اقتصادشان به‌خاطر ما در حال فروپاشی است. تورم آنها ۳۰۱ درصد است. پول ندارند. حقوق سربازانشان را نمی‌دهند. حقوق پلیسشان را نمی‌دهند.»

ترامپ همچنین در خیال‌پردازی دربارۀ وضعیت توان نظامی جمهوری اسلامی ایران مدعی شد: «نیروهای مسلح‌شان از بین رفته، نیروی دریایی‌شان از بین رفته، نیروی هوایی‌شان از بین رفته و پدافند هوایی‌شان از بین رفته است. هنوز تعدادی موشک دارند، اما زیاد نیست و توان بسیار کمی برای ساخت موشک‌های بیشتر دارند. پهپاد دارند، اما تعدادشان زیاد نیست و ظرفیت بسیار محدودی برای تولید بیشتر دارند.»

ترامپ بار دیگر در اظهاراتی تکراری گفت اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.

ساعاتی پیش از این دونالد ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با اشاره به کاهش قیمت نفت نوشت قیمت نفت «مثل سنگ» پائین آمده است «زیرا مردم احساس می‌کنند جنگی با ایران رخ نخواهد داد.»

رئیس‌جمهوری آمریکا در این پیام مدعی شد ایران خواهان دستیابی به توافق در سریع‌ترین زمان ممکن است. او افزود که امکان وقوع چنین چیزی وجود دارد.

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پایان پیان