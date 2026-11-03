به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: دو فروند پهپاد شناسایی آمریکایی از نوع MQM-۱۷۰ در آسمان جنوب جزیره قشم، با اقدام سامانه‌های پیشرفته جنگ الکترونیک نیروی هوافضای سپاه، زمین‌گیر شدند.

با احتساب این دو فروند، شمار پهپادهای آمریکایی از این نوع که به غنیمت افسران نخبه سپاه درآمده‌اند، به چهار فروند رسیده است.

در اطلاعیه سپاه پاسداران آمده است: دشمن متجاوز آمریکایی بار دیگر در دستیابی به اهداف مورد نظر خود از به‌کارگیری این پهپادها ناکام ماند و به فضل الهی، برگ دیگری از شکست و ناکامی به کارنامه سیاه فرمانده تروریست سنتکام، برد کوپر، افزوده شد.

سپاه پاسداران همچنین اعلام کرد: پنجاه و پنجمین فروند پهپاد پیشرفته MQ۹ با سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان شرق تنگه هرمز، رهگیری و منهدم شد.

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