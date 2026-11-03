به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسلمانان آمریکا و نهادهای اسلامی این کشور در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، کارزار گسترده‌ای را برای افزایش مشارکت سیاسی مسلمانان و مقابله انتخاباتی با سیاست‌های دولت دونالد ترامپ آغاز کرده‌اند؛ کارزاری که مخالفت با حمایت واشنگتن از رژیم صهیونیستی، جنگ علیه ایران، افزایش اسلام‌هراسی و تشدید سیاست‌های مهاجرتی دولت آمریکا از مهم‌ترین محورهای آن به شمار می‌رود.

نارضایتی مسلمانان آمریکا از ترامپ؛ از حمایت از اسرائیل تا جنگ علیه ایران

شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی (CAIR)، از مهم‌ترین سازمان‌های مدافع حقوق مسلمانان در آمریکا، با انتشار فراخوانی از واجدان شرایط خواسته است در انتخابات روز سه‌شنبه شرکت کنند. نتایج نظرسنجی این سازمان که ۲۸ اکتبر منتشر شد و ۸۶۱ مسلمان آمریکایی را دربرمی‌گرفت، نشان می‌دهد ۸۴ درصد پاسخ‌دهندگان از عملکرد ترامپ ناراضی هستند و تنها ۶ درصد از عملکرد رئیس‌جمهور آمریکا رضایت دارند. همچنین ۷۲ درصد اعلام کرده‌اند قصد دارند به نامزدهای دموکرات رأی دهند.

بر اساس همین نظرسنجی، ۸۹ درصد مسلمانان شرکت‌کننده، موضع نامزدهای انتخاباتی درباره غزه را عاملی بسیار مهم یا فوق‌العاده مهم در تصمیم‌گیری انتخاباتی خود دانسته‌اند. این آمار نشان می‌دهد حمایت دولت ترامپ از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه و همچنین مواضع واشنگتن در قبال جنگ علیه ایران، به یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده نگرش سیاسی بخش قابل توجهی از مسلمانان آمریکا تبدیل شده است. شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی همچنین اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵، تعداد ۸ هزار و ۶۸۳ شکایت مرتبط با تبعیض علیه مسلمانان و اعراب دریافت کرده که بالاترین رقم ثبت‌شده از زمان آغاز انتشار این آمار در سال ۱۹۹۶ بوده است.

در کنار نهادهای حقوقی و مدنی، شماری از علمای مسلمان آمریکا نیز با تأکید بر ضرورت مشارکت سیاسی، مسلمانان را به حضور در انتخابات فراخوانده‌اند. یاسر قاضی، از علمای شناخته‌شده مسلمان، در پیامی خطاب به جامعه مسلمانان آمریکا تأکید کرد که مسلمانان باید از حقوق شهروندی خود برای حمایت از نامزدهایی استفاده کنند که مدافع آزادی، عدالت و مخالف نسل‌کشی در جهان هستند. وی با اشاره به افزایش اسلام‌ستیزی در فضای سیاسی آمریکا، مشارکت انتخاباتی را مسئولیتی مدنی و اجتماعی برای مسلمانان دانست.

عمر سلیمان، رئیس مؤسسه اسلامی «یقین» نیز پس از شرکت زودهنگام در انتخابات، با انتقاد از استفاده سیاسی از حملات علیه مسلمانان گفت: رأی دادن همه‌چیز نیست، اما بی‌تأثیر هم نیست. وی به‌ویژه از مسلمانان ایالت‌های تگزاس و میشیگان خواست در انتخابات مشارکت کنند. سلیمان که از منتقدان سیاست‌های دولت ترامپ در حمایت از رژیم صهیونیستی و جنگ علیه ایران است، معتقد است مسلمانان نباید اجازه دهند حملات سیاسی و مذهبی علیه جامعه آنان بدون پاسخ مدنی باقی بماند.

حملات ترامپ به چهره‌های مسلمان و تشدید اسلام‌هراسی

در همین حال، مواضع ضداسلامی ترامپ و حملات مکرر او به چهره‌های مسلمان نیز به یکی از محورهای انتقاد سازمان‌های اسلامی تبدیل شده است. رئیس‌جمهور آمریکا اخیراً در تجمعی انتخاباتی در ایالت میشیگان، عبدالسید، نامزد مسلمان انتخابات سنای آمریکا، را مورد حمله قرار داده است.

ترامپ همچنین بارها ایلهان عمر، نماینده مسلمان کنگره از ایالت مینه‌سوتا، و جامعه مهاجران سومالیایی را هدف اظهارات توهین‌آمیز خود قرار داده است.

میشیگان و مینه‌سوتا؛ کانون اثرگذاری رأی مسلمانان در انتخابات

میشیگان و مینه‌سوتا از مهم‌ترین کانون‌های اثرگذاری رأی مسلمانان در انتخابات پیش رو به شمار می‌روند. در میشیگان، شهرهایی مانند دیربورن، دیربورن هایتس و همترامک میزبان جمعیت قابل توجهی از مسلمانان و عرب‌تباران هستند. عبدالسید نیز در رقابت انتخاباتی سنا با مایک راجرز، نامزد جمهوری‌خواه، حضور دارد و در صورت پیروزی می‌تواند نخستین سناتور مسلمان تاریخ آمریکا باشد. در مینه‌سوتا نیز حضور گسترده جامعه سومالیایی و فعالیت سیاسی چهره‌هایی مانند الهان عمر، این ایالت را به یکی از کانون‌های توجه جریان‌های سیاسی و سازمان‌های اسلامی تبدیل کرده است.

این تحولات در ادامه تأثیرگذاری رأی مسلمانان و عرب‌تباران در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ آمریکا ارزیابی می‌شود؛ انتخاباتی که در آن بخشی از این رأی‌دهندگان به دلیل حمایت دولت جو بایدن از جنگ رژیم صهیونیستی در غزه، از حمایت از نامزدهای دموکرات‌ها خودداری کردند. اکنون نظرسنجی‌های مورد استناد گزارش نشان می‌دهد نارضایتی از سیاست‌های ترامپ در قبال فلسطین، ایران، مهاجرت و حقوق مسلمانان، معادلات انتخاباتی این جامعه را تغییر داده است. بر اساس برآورد شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی، بیش از سه میلیون مسلمان در آمریکا واجد شرایط ثبت‌نام و مشارکت انتخاباتی هستند؛ جمعیتی که در ایالت‌های رقابتی می‌تواند در نتیجه برخی رقابت‌های نزدیک نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

.............

پایان پیام