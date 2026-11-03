به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از الجزیره، مسلمانان ایالت تگزاس در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، با افزایش اسلام‌هراسی و سیاست‌هایی که به گفته آنان حقوق و هویت دینی‌شان را هدف قرار داده است، تلاش می‌کنند از طریق مشارکت انتخاباتی در برابر جریان‌های ضداسلامی واکنش نشان دهند.

بر اساس این گزارش، اگرچه این ایالت نامزد مسلمانی در رقابت‌های سراسری ندارد، اما مسلمانان معتقدند نتیجه انتخابات می‌تواند بر امنیت اجتماعی، آزادی‌های دینی و آینده خانواده‌های آنان تأثیر مستقیم بگذارد.

سیاست‌های ضداسلامی جمهوری‌خواهان؛ از ممنوعیت شریعت تا فشار بر نهادهای مسلمان

در سال‌های اخیر، سیاستمداران جمهوری‌خواه تگزاس با طرح ادعاهایی درباره تهدیدآمیز بودن شریعت اسلامی، فضای سیاسی این ایالت را علیه مسلمانان ملتهب کرده‌اند. گرگ ابوت، فرماندار تگزاس، در نشست انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه وعده داده است که اجرای شریعت اسلامی را در این ایالت به‌طور کامل ممنوع کند. تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه نیز مدعی شده است که شریعت با قانون اساسی آمریکا ناسازگار است و باید با آن مقابله کرد.

حزب جمهوری‌خواه تگزاس در ماه ژوئن، سندی با عنوان «تگزاس را اسلامی نکنید» تصویب کرد که در آن مجازات کیفری، محرومیت از برخی مشاغل عمومی و حتی سلب تابعیت و اخراج از کشور برای حامیان اجرای شریعت مطرح شده است. همچنین شماری از قانون‌گذاران ایالتی و نمایندگان کنگره آمریکا با تشکیل گروه‌هایی تحت عنوان «تگزاس عاری از شریعت» و «آمریکای عاری از شریعت» به این جریان پیوسته‌اند؛ این در حالی است که هیچ ایالت یا حوزه قضایی در آمریکا اجرای قوانین اسلامی را به رسمیت نشناخته است.

هم‌زمان، فشارهای سیاسی علیه نهادهای اسلامی نیز افزایش یافته است. فرماندار تگزاس درصدد معرفی شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی (CAIR) در این ایالت به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی برآمده و کن پکسون، دادستان کل تگزاس، نیز با طرح شکایتی قضایی خواستار توقف فعالیت این نهاد شده است. در مقابل، شعبه تگزاس این شورا با طرح شکایت علیه فرماندار، اقدامات وی را مغایر با آزادی بیان و حقوق قانونی خود دانسته است. این تحولات نگرانی سازمان‌های اسلامی را درباره محدود شدن فعالیت‌های مدنی و اجتماعی مسلمانان افزایش داده است.

نگرانی خانواده‌های مسلمان از عادی‌سازی اسلام‌هراسی در جامعه

گزارش الجزیره نشان می‌دهد که پیامدهای این فضای سیاسی تنها به رقابت‌های حزبی محدود نمانده و به زندگی روزمره خانواده‌های مسلمان نیز راه یافته است. سمیر ندجام، وکیل مسلمان ساکن هیوستون، می‌گوید نگرانی اصلی او تأثیر این فضای منفی بر فرزندانش است؛ کودکانی که در مدارس با هم‌سالان خود ارتباط دارند و ممکن است تحت تأثیر فضای رسانه‌ای و مواضع خانواده‌های دیگر با رفتارهای تبعیض‌آمیز مواجه شوند.

مریم احمد، پزشک ۴۲ ساله مسلمان، نیز با اشاره به فشارهای اجتماعی علیه مسلمانان گفته است که در دو سال گذشته حتی به ترک آمریکا فکر کرده است. وی نگران است که فرزندش به دلیل مسلمان بودن با برچسب تروریسم مواجه شود. در همین حال، برخی فعالان حقوق مدنی تأکید کرده‌اند که سیاستمداران با بزرگ‌نمایی موارد محدود و خاص، مشارکت عادی مسلمانان در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و مدنی را به‌عنوان تهدیدی علیه جامعه آمریکا معرفی می‌کنند.

بسیج مساجد و نهادهای اسلامی برای افزایش مشارکت انتخاباتی

در واکنش به این شرایط، سازمان‌های اسلامی تگزاس تلاش کرده‌اند با گسترش برنامه‌های ثبت‌نام رأی‌دهندگان و تشویق مسلمانان به حضور در انتخابات، قدرت اجتماعی و سیاسی این جامعه را افزایش دهند. انجمن اسلامی بزرگ هیوستون که بر فعالیت بیش از ۳۰ مسجد نظارت دارد، امسال برنامه‌های ثبت‌نام رأی‌دهندگان را توسعه داده و رهبران مذهبی نیز در خطبه‌های نماز جمعه بر ضرورت مشارکت سیاسی تأکید کرده‌اند. این نهاد اعلام کرده است که از نامزد مشخصی حمایت نمی‌کند و از مسلمانان می‌خواهد بر اساس تشخیص و وجدان خود رأی دهند.

با وجود این، فعالان مسلمان معتقدند تبدیل نارضایتی اجتماعی به مشارکت سیاسی گسترده همچنان با دشواری‌هایی همراه است؛ زیرا جامعه مسلمانان تگزاس از قومیت‌ها و زبان‌های مختلف تشکیل شده و نمی‌توان با یک شیوه ارتباطی واحد همه گروه‌ها را پوشش داد. تصویب برنامه درسی جدید مدارس تگزاس درباره اسلام نیز به یکی دیگر از محورهای اعتراض تبدیل شده است؛ منتقدان می‌گویند این برنامه بر مفهوم «اسلام رادیکال» تأکید نامتناسب دارد و تصویری نادرست از پیامبر اسلام(ص) ارائه می‌دهد.

در همین راستا، فعالان شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی در گردهمایی‌های اجتماعی و فرهنگی مسلمانان، از جمله جشنواره‌ای در مرکز اسلامی هیوستون، به آگاهی‌بخشی درباره اهمیت رأی دادن پرداخته‌اند. سمیحه رضوی، مدیر امور قانون‌گذاری و روابط دولتی این سازمان، معتقد است سکوت در برابر تبعیض و خودداری از حضور در عرصه عمومی نمی‌تواند شرایط را تغییر دهد. وی با تأکید بر نقش انتخابات در ایجاد محیطی امن‌تر برای خانواده‌های مسلمان، از شهروندان خواسته است از حق رأی خود برای اثرگذاری بر سیاست‌های ایالتی استفاده کنند.

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