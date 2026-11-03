به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طرح وعده‌های اقتصادی اغراق‌آمیز و ترسیم چشم‌اندازی غیرواقع‌بینانه از بهبود معیشت مردم در جریان رقابت‌های انتخاباتی آمریکا، از نگاه منتقدان، چیزی جز یک شعار پوچ و فریبنده برای جلب توجه رأی‌دهندگان نیست. این نوع تبلیغات انتخاباتی، به‌جای ارائه برنامه‌های ساختارمند، بر پایه وعده‌های غیرواقع‌بینانه استوار شده تا شکاف میان واقعیت اقتصادی و توهم انتخاباتی را پر کند.

«اریک والبرگ»، روزنامه‌نگار کانادایی و نویسنده چهار کتاب درباره ژئوپلیتیک و اسلام در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا درباره وعده‌ی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر پرداخت ۵ هزار دلار به هر آمریکایی در صورت پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره گفت که ترامپ رفتاری شبیه به یک رئیس‌جمهور ندارد؛ بلکه همچون یک پادشاه یا شبیه امپراتور روم عمل می‌کند. او بدون هیچ‌گونه مشورتی، چنین اظهارات گزاف و بی‌پروایی را مطرح می‌کند و در محاصره‌ی افراد متملق و چاپلوس قرار دارد. طرز تفکرش کودکانه است؛ گویی در حیاط مدرسه با دوستانش مشغول بازی امپراتور است.

ماجرا همان حکایت «پادشاهی است که لباسی بر تن ندارد»

وی ادامه داد: احتمالا منطق او این است که اگر ایران را فتح کند، می‌تواند نفت آن را تصاحب کرده و سپس با سخاوت تمام، ثروت و نعمت را نصیب رعایای آمریکایی‌ خود کند. او همچون یک کودک، تنها آنچه را که دلش می‌خواهد بشنود، می‌شنود. این واقعیت که او عمری طولانی را با چنین سبک زندگی بی‌بندوباری سپری کرده، هرگز راهی زندان نشده و حتی دو بار به ریاست‌جمهوری ایالات متحده رسیده است، باعث شده تا او خود را شکست‌ناپذیر بپندارد.

این نویسنده کانادایی درباره اذعان «تام باراک» سفیر ایالات متحده در ترکیه مبنی بر سردرگمی ترامپ در خصوص پرونده ایران گفت که باراک نسبت به وقوع حمله‌ای در اول نوامبر هشدار داد؛ اما ترامپ اظهار بی‌اطلاعی کرد. روشن است که باراک موافق چنین حمله‌ای نیست؛ او می‌گوید هدف ایالات متحده تغییر نظام نبوده، بلکه کاهش تهدیدات منطقه‌ای و مقابله با اشاعه سلاح‌های هسته‌ای مد نظر بوده است. او تاکید می‌کند که ترامپ همچنان برای دستیابی به یک توافق دیپلماتیک آمادگی دارد.

والبرگ افزود: در همین حال، سناتور «کریس مورفی»، عضو کمیته‌های روابط خارجی و تخصیص بودجه در مجلس سنا، طرح پیشنهادی ترامپ برای از سرگیری جنگ علیه ایران را «دیوانه‌وار» خواند. نیمی از سربازان در حال خدمت، مخالف این جنگ و نسل‌کشی هستند. گویی ماجرا همان حکایت «پادشاهی است که لباسی بر تن ندارد و همه از گفتن این حقیقت به او هراس دارند.

ترس آمریکا از رویارویی با یک رقیب هم‌تراز

وی گفت: ارتش ایالات متحده در اقدامی که اعتراضی آشکار محسوب می‌شود، برای نخستین بار پس از جنگ کره، تمرین‌های گسترده‌ای را برای دفن کشته‌شدگان در میدان نبرد با حضور روحانیون نظامی برگزار کرده است. هدف از این تمرین‌ها، آماده‌سازی برای دفن موقت و دسته‌جمعی اجساد در جریان درگیری‌های شدید با یک رقیب هم‌تراز است. طبق برآورد ارتش، یک گروهان مهندسی مجهز به هشت بولدوزر و چهار بیل مکانیکی نظامی می‌تواند ظرف ۲۴ ساعت، گورهای موقتی برای حداکثر ۲۴۰۰ سرباز حفر کرده و آن‌ها را پر کند. آیا مردم آمریکا به پا خواهند خاست و ترامپ را وادار خواهند کرد که به این دیوانگی پایان دهد؟

وی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات برخی مقام های آمریکایی مبنی بر اینکه متحدان منطقه‌ای در حال آماده‌سازی خود برای احتمال تنها ماندن در برابر ایران هستند، آیا این امر در واقع به منزله‌ی اعلامیه‌ای رسمی مبنی بر پایان هژمونی منطقه‌ای آمریکا است، گفت: ترامپ بار دیگر در نقش قلدر دبیرستانی ظاهر شده و به پسران کم‌سن‌وسال‌تر درباره دشمن واقعی‌ خود هشدار می‌دهد. ترامپ همان دروغ‌های رسانه‌ای را باور دارد که ۴۳ سال است به خورد آمریکایی‌ها داده‌اند؛ دروغ‌هایی درباره تهدید ناشی از جامعه مذهبی ایران، ممنوعیت الکل و آزار و اذیت زنان. این درست مثل حرف همان قلدر است که می‌گوید: اگر ایران خودش قلدر شد و یک بمب اتم روی سرتان انداخت، دیگر نیایید پیش من گله و شکایت کنید.

ایران ضامن ثبات است

والبرگ ادامه داد: اما حقیقت این است که ایران ضامن ثبات است. نیازی نیست که ایالات متحده ده‌ها هزار نیروی نظامی در منطقه مستقر کند و باعث فساد مسلمانان بومی شود. ممنوعیت الکل، پایبندی به سنت‌های اسلامی مربوط به خانواده و محافظت از زنان، دقیقا همان چیزی است که کشورهای حوزه خلیج فارس و کل امت اسلامی به آن نیاز دارند. ایران هرگز به کسی حمله نکرده است. آنچه موجب بی‌ثباتی شده، حضور آمریکا و اسرائیل در میان ماست. بنابراین، اگر آن قلدر تصور می‌کند که عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی‌ او باید پیش از آنکه خیلی دیر شود به سوی او بدوند، سخت در اشتباه است و هنوز متوجه تغییر جهت جریان اوضاع نشده است.

وی درباره اظهارات «باراک اوباما» در خصوص قدرت ایران برای اعمال حق وتو در تنگه هرمز و نوعی اذعان ضمنی به این واقعیت که ایالات متحده ابتکار عمل عملیاتی را در میدان از دست داده است؛ فقدانی که اکنون صرفا با ابزارهای مالی و تبلیغاتی پوشانده شده است، گفت: اوباما ادعای ترامپ مبنی بر کنترل ایالات متحده بر تنگه هرمز را رد و چنین استدلال کرد که جنگ جاری با ایران، اهرم تهران را بر این آبراه استراتژیک تقویت کرده است و ایالات متحده هیچ کاری نمی‌تواند برای تغییر آن انجام دهد. او از افزایش قیمت جهانی نفت و کالاها به دلیل جنگ ابراز تاسف کرد و گفت که این درگیری به دلیل ذخایر موشکی تخلیه شده و حملات به پایگاه‌های آمریکایی، ایالات متحده را آسیب‌پذیرتر کرده است.

این نویسنده آمریکایی تاکید کرد که اوباما جنگ ترامپ و نتانیاهو را با توافق هسته‌ای دولتش در سال ۲۰۱۵ (برجام) مقایسه و از آن به عنوان یک موفقیت دیپلماتیک که مانع از گسترش سلاح‌های هسته‌ای بدون شلیک موشک شد، دفاع کرد. این بیانیه قدرتمند بود؛ رئیس جمهور سابق با آرامش وضعیت فعلی را ارزیابی می‌کند. هیچ زبان نامفهوم یا خیال‌پردازی احمقانه‌ای مانند ترامپ در او وجود ندارد.

وی ادامه داد: جالب است که کلینتون دیگر صحبت نمی‌کند، اما گذشته‌ی اپستین-ترامپ او را آزار می‌دهد. جالب اینجاست که به نظر می‌رسد طبقه‌ی اپستین عاری از افراد رنگین‌پوست است. اوباما، با وجود استفاده‌ی مجرمانه‌اش از پهپادها در ترورهای هدفمند، رئیس جمهور تفلونی آمریکا است. او در برخی موارد عاقل بود، اما در برخی دیگر به طرز اسفناکی احمق. او در ضیافت خبرنگاران کاخ سفید در سال ۲۰۱۰ در مورد استفاده از پهپادهای شکارچی علیه «برادران جوناس» شوخی کرد. اکنون ایالات متحده و اسرائیل به طور مرتب اقدامات تروریستی انجام می‌دهند و دانشمندان ایرانی و آیت‌الله خامنه ای و خانواده‌اش را ترور می‌کنند.

والبرگ افزود: اخیرا نیز شورش‌ها در سئوتای اسپانیا توسط شایعات رسانه‌های اجتماعی تحریک شد که اسرائیل به خاطر آن مشهور است؛ ۱۵۰ کشته و تصادف قطار در اسپانیا که ۶۹ کشته بر جای گذاشت. نرم‌افزار قطار توسط صنایع هوافضای اسرائیل ارائه شده بود. نتانیاهو چند ماه پیش هشدار داد که اسپانیا به خاطر تحریم اسرائیل و تحریم کشتی‌های حامل سلاح به اسرائیل، فورا هزینه خواهد پرداخت. آمریکا و اسرائیل اوایل امسال نیز در ایران خرابکاری کردند.

ایالات متحده پیمان‌شکن و احزاب اسرائیلی طرفدار نسل‌کشی

وی تاکید کرد که ایالات متحده بازیگری جهانی و پیمان‌شکن است؛ واقعیتی که اوباما با قرار دادن میانجی‌گری خود در برابر خیانت‌های ترامپ، آن را آشکار ساخت. گویی اوباما رئیس‌جمهور واقعی است که به نمایندگی از آن دیوانه‌ی فرتوت و مجنونی که فقط به اسم قدرت را در دست دارد، به شکست اعتراف می‌کند. اکنون بر عهده‌ی ایران است که با صبر و حوصله منتظر فرجام این شکست تاریخی آمریکا بماند و در تمام این مدت، کاملا هوشیار و مراقب ترفندهای کثیف باشد.

این نویسنده کانادایی در پایان درباره نتایج انتخابات اسرائیل، آینده نتانیاهو و سرنوشت تسکیل دولت ائتلافی گفت: هر دو حزب اصلی در اسرائیل، احزابی طرفدار نسل‌کشی هستند. حضور پررنگ اعراب، موازنه قدرت را در دست دارد. اگر آیزنکوت آن‌قدر شجاع باشد که آن‌ها را در ساختار قدرت مشارکت دهد، شاید امیدی برای فلسطینیان وجود داشته باشد؛ اما این کار با تمام اصول و مبانی صهیونیسم در تضاد خواهد بود.

وی افزود: گمان نمی‌کنم ترامپ در جایگاهی باشد که بتواند در امور اسرائیل مداخله کند. او پس از شکستش در قبال ایران و در آستانه شکست در ایالات متحده، دیگر آن جایگاه و اعتبار پیشین خود را در آنجا از دست داده است.

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