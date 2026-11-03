به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عادل الشعلة روحانی شیعه بحرینی طی سخنانی تأکید کرد: اگر دین از سوی یک حاکم مسلمان مورد تهدید قرار گیرد، وظیفه مؤمنان مقاومت در برابر خطر اوست؛ زیرا چنین حاکمی، مصداق طاغوت‌های ظالم است، حتی اگر مسلمان باشد. تا زمانی که او با جور، ظلم و تجاوز بر مسلمانان حکم می‌راند، از مصادیق «بغاة» (سرکشان) محسوب می‌شود که جهاد با ظلم و طغیان آن‌ها در راستای مبارزه با دین، واجب است.

وی برای تأیید این سخن به موضع امام حسین (علیه السلام) در برابر یزید استناد کرد که فرمود: «مَنْ رَأَی سُلْطَاناً جَائِراً، مُسْتَحِلًّا لِحُرُمِ اللَّهِ، نَاکِثاً لِعَهْدِ اللَّهِ، مُخَالِفاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، یَعْمَلُ فِی عِبَادِ اللَّهِ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ثُمَّ لَمْ یُغَیِّرْ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ، کَانَ حَقِیقاً عَلَی اللَّهِ أَنْ یُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ».«هر کس حاکمی جائر را ببیند که حرمت‌های الهی را حلال می‌شمارد، پیمان الهی را می‌شکند، با سنت رسول خدا مخالفت می‌کند و در میان بندگان خدا به گناه و تجاوز می‌پردازد، و سپس با گفتار یا کردار خود تغییر ایجاد نکند، بر خداوند واجب گشته است که او را در همان جایگاهی که [یزید] قرار دارد، وارد کند.»

وی خاطرنشان کرد: دفاع از اسلام حقیقی، اهمیتی کمتر از دفاع از جان، مال یا عرض و ناموس ندارد.

شیخ الشعلة در رابطه با تصمیمات نظام حاکم در خلیج فارس که هدف آن‌ها محدود کردن دین است، بر این نکته تأکید کرد: نصرت خداوند متعال از طریق یاری رساندن به نماز جمعه و نماز جماعت محقق می‌شود؛ همان نمازهایی که خداوند برای عبادت خود مهیا کرده است.

وی اشاره کرد: امروزه در بحرین، این نوع عبادت از طریق بازداشت اجباری ده‌ها عالم با اتهامات فریبکارانه و گناه‌آلود، و همچنین از طریق جلوگیری اجباری از برگزاری نماز جمعه — از جمله بزرگترین نماز جمعه بحرین — با استفاده از قدرت امنیتی و نظامی و بازداشت تمامی امامان جمعه، مورد حمله قرار می‌گیرد. تعداد نمازهای جمعه‌ای که توسط رژیم بحرین منع شده، به ۱۰۹ مورد رسیده است.

وی افزود: نصرت خداوند از طریق یاری رساندن به آنچه خداوند برای هدایت خلق خود آماده کرده است، از جمله یاری رساندن به قرآن، سنت پیامبر و عترت پاک (صلی الله علیهم أجمعین) صورت می‌گیرد. گفتمان دینی یکی از راه‌های این مسیر است و حمایت از استقلال این گفتمان، در حقیقت، نصرتِ خودِ دین است.

مقاومت در برابر حاکمان ظالم، حتی اگر مسلمان باشند، وظیفه مؤمنان است

وی تأکید کرد: هنگامی که دین در معرض خطر قرار می‌گیرد، مؤمنان وظیفه دارند با استفاده از حکمت و موعظه حسنه، مقاومت مسالمت‌آمیز به‌جا آورند و اجازه ندهند ظالم، دین را با آسیب مواجه کند. این مقاومت گاهی به صورت «غیرمستقیم» و با اتخاذ موضعی در برابر منکر انجام می‌شود و گاهی به صورت «مستقیم».

این روحانی بحرینی ادامه داد: مقاومت مسالمت‌آمیز غیرمستقیم، شامل اقداماتی نظیر انکار تصمیمات اخیر مقامات برای سلطه بر دین است؛ از جمله قطع رابطه با کسانی که برای برگزاری نماز جماعت، ایراد سخنرانی، بالا رفتن از منبر، مداحی یا دریافت و توزیع حقوق شرعی، مجوز رسمی دریافت می‌کنند.

وی افزود: مؤمنان باید در چارچوب منکر خود، با این افراد قطع رابطه کنند؛ از جمله از نماز خواندن پشت سر آن‌ها، حضور در منبر یا موکب آن‌ها و یا تحویل دادن حقوق شرعی به آن‌ها خودداری نمایند تا طاغوت نتواند بر امور دین سلطه و دخالت کند.

شیخ الشعلة در ادامه توضیح داد: مقاومت مسالمت‌آمیز مستقیمی نیز وجود دارد که از طریق عدم دریافت مجوز از مسئولان مسجد، منبر، حسینیه، موکب و حقوق شرعی محقق می‌شود؛ به این معنا که هر فرد باید از اینکه «مانند چهارپایی باشد که شیرش دوشیده می‌شود یا مرکبی باشد که بر آن سوار می‌شوند»، خودداری کند. در این صورت، جامعه مجبور نخواهد بود بار مسئولیت مقاومت مسالمت‌آمیز غیرمستقیم را به تنهایی به دوش بکشد. میزان و سطح دفاع از دین را فقیه عادلی که دارای شرایط رهبری سیاسی و شرعی باشد، تعیین می‌کند.

وی همچنین از بازداشت علمای پیروان اهل‌بیت (علیهم السلام) در بحرین، امارات و کویت، و تحت فشار قرار دادن آن‌ها در دادگاه‌های ساختگی و سلطه بر دینشان انتقاد کرد.

وی با محکوم کردن حکم اعدام آیت الله شیخ حسین المعتوق، گفت: این مسئله مربوط به یک وضعیت امنیتی خاص نیست، بلکه برنامه‌ریزی‌ای است که دین پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و اهل‌بیت (علیهم السلام) را هدف قرار داده است.

شیخ الشعله افزود: من نمی‌گویم این جنگی طایفه‌ای است، زیرا پیروان اهل‌بیت (علیهم السلام) صلح‌طلب هستند و حامی برادران مسلمان خود در سراسر جهان‌اند. مسلمانان آگاه می‌دانند که شیعیان در سختی‌ها، جهاد و مظلومیت با آن‌ها همراه هستند و جنگ‌هایی که علیه شیعیان انجام می‌شود، تنها به دلیل موضع آن‌ها در حمایت از فلسطین است.

وی تصریح کرد: جنگی که در منطقه خلیج فارس علیه اهل‌بیت (علیهم السلام) جریان دارد، جنگ میان دو طایفه نیست، بلکه جنگی سیاسی علیه شیعیان است که در آن از طایفه‌گرایی به عنوان یک سلاح صهیونیستی برای ایجاد تفرقه و دستیابی به برتری استفاده می‌شود.

شیخ الشعلة در پایان، بار دیگر محکومیت خود را نسبت به بازداشت‌ها در منطقه، به‌ویژه بازداشت زنان مؤمن و علمای صادق، اعلام کرد و تمامی احکام زندان‌های ظالمانه در منطقه خلیج فارس که از طریق دادگاه‌های فاقد شفافیت و عدالت صادر شده‌اند، به‌ویژه احکام اعدامی که خون‌های پاک را ارزان شمرده‌اند را به شدت محکوم کرد.

وی با اشاره به آخرین حکم اعدام علیه شخصیت علمی و اجتماعی، شیخ المعتوق و برادران مؤمنش، تأکید کرد: این احکام طاغوتی نشان می‌دهد جنگی که پیروان اهل‌بیت (علیهم السلام) در منطقه با آن روبرو هستند، جنگی صهیونیستی با پوشش عربی-عبری است؛ جنگی که به آن‌ها القا می‌کند در دین و حقوق خود در معرض تهدید هستند.

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