به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان روز گذشته با پایان مسابقات کشتی آزاد به اتمام رسید و تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران بار دیگر نمایشی درخشان از خود به جا گذاشتند. فرنگی‌کاران ایران با هدایت حسن رنگرز موفق شدند در رقابت‌های جهانی آستانه قزاقستان با اقتدار عنوان قهرمانی جهان را به دست بیاورند و آزادکاران نیز در میان قدرت‌های بزرگ کشتی دنیا روی سکوی سوم بایستند.

عملکرد شاگردان حسن رنگرز در کشتی فرنگی فراتر از انتظار بود. تیم ملی ایران در ۹ وزن از ۱۰ وزن مسابقات موفق به کسب مدال شد و تنها در وزن محمدمهدی کشتکار از رسیدن به سکو بازماند. فرنگی‌کاران کشورمان با این آمار درخشان و اختلاف امتیازی قابل‌توجه نسبت به رقبا، قهرمانی جهان را از آن خود کردند تا یکی از بهترین نتایج سال‌های اخیر کشتی ایران به ثبت برسد.

در کشتی آزاد نیز با حضور قدرتمند تیم‌هایی مانند آمریکا و روسیه و همچنین سایر مدعیان جهانی، شاگردان پژمان درستکار عملکرد قابل قبولی داشتند و در نهایت به مقام سوم جهان رسیدند. به این ترتیب، ایران تنها تیمی بود که توانست در هر دو رشته آزاد و فرنگی روی سکوی تیمی رقابت‌های جهانی قرار بگیرد.

اما در میان تمام ستاره‌های حاضر در رقابت‌های جهانی، یکی از خیره‌کننده‌ترین نمایش‌ها به فردین هدایتی، فوق‌ستاره جوان سنگین‌وزن کشتی فرنگی ایران، تعلق داشت. کشتی‌گیری که در نخستین حضور خود در مسابقات جهانی بزرگسالان، با اقتدار تمام رقبا را کنار زد و در اوج جوانی به نخستین مدال طلای جهانی خود رسید.

هدایتی در حالی به این افتخار بزرگ دست پیدا کرد که از همان ابتدا نشان داد برای رسیدن به قله‌های کشتی جهان آمده است. او با نمایشی کم‌نقص و بدون اینکه اجازه خودنمایی به رقبایش بدهد، مسیر قهرمانی را طی کرد تا نخستین حضورش در رقابت‌های جهانی با مدال طلا همراه شود.

حالا اتحادیه جهانی کشتی نیز به این نمایش استثنایی واکنش نشان داده و در پستی اینستاگرامی، فردین هدایتی را به عنوان بهترین کشتی‌گیر رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان معرفی کرده است. این نهاد بین‌المللی با انتشار طرحی ویژه، آمار خیره‌کننده نماینده ایران را به تصویر کشیده و دلایل انتخاب او را مورد توجه قرار داده است.

بر اساس آمار منتشرشده، فردین هدایتی در پنج مسابقه خود به پیروزی رسید، ۳۴ امتیاز به دست آورد و حتی یک امتیاز هم به رقبایش نداد. نکته شگفت‌انگیزتر اینکه چهار مسابقه از پنج مبارزه او با پیروزی فنی و اختلاف هشت امتیاز یا بیشتر به پایان رسید.

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