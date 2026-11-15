خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: حجت الاسلام آقای قرائتی در یکی از سخنرانی های خود به لزوم برخورد صحیح با مهمانان از منظر قرآن اشاره کرد و بیان یک مثال، به تبیین این موضوع پرداخت:
میخواهم یک مثال ساده برایتان بزنم، شما اگر خواستید بیائید منزل کسی و چایی بخورید، برای چای خوردنت قدم به قدم در بزنید، دستور است، یعنی ادب دارید، و باید مراعات این ادب را کرد.
اول پشت در خانه باید در بزنید، در را زدی، اگر گفتند که بفرما داخل که میروی، اگر «إِنْ قیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا» (نور/۲۸) اگر در زدید و بچه ای آمد و گفت بابام الان وقت ندارد، وقت دیگری تشریف بیاورید، ناراحت نشوید. قرآن میگوید وقتی پشت در خانه به شما گفتند: برگردید، برگردید و نق نق هم نکنید، چون نشانه رشد است «هُوَ أَزْکی لَکُم» (نور/۲۸) حالا اگر گفتند بفرمائید داخل، بسم الله، تا داخل شدی «فَإِذا دَخَلْتُمْ بُیُوتاً فَسَلِّمُوا عَلی أَنْفُسِکُم» (نور/۶۱) در خانه که رسیدی سلام کن، سلام علیکم، سلام کردی، باز ادب در سلام است.
قرآن میگوید: هر کس به شما سلام کرد، سلام گرمتر به آن بدهید. سلام، سلام علیکم، جانم، سلام علیکم و رحمه الله، سلام علیکم، سلام علیکم و رحمه الله و برکاته. هر جوری سلام کرد، گرمتر و چربتر، بهتر، داغتر، جواب بدهید. سلام کردی و وارد اتاق میشوی، خوب کجا بنشینیم؟
قرآن میگوید تا وارد اتاق شدید، یک کسی دیدید که با چشمها دنبال جا میگردد «إِذا قیلَ لَکُمْ تَفَسَّحُوا فِی الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا» (مجادله/۱۱) اگر جا میخواهد، فوری تحویلش بگیرید. یک کسی اگر وارد اتاق میشود، اگر کسی اعتنا به آن نکند، یخ میکند، تا دیدید یک نوعی وارد شد یک تکانی بخورید و جا به آن بدهید. جا به آن دادید، پس در جلسه که نشستهای داد نزنی «إِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمیرِ» (لقمان/۱۹) داد نزن، تنگ گوشی هم حرف نزنی «إِنَّمَا النَّجْوی مِنَ الشَّیْطان» (مجادله/۱۰) نجوا هم کار خوبی نیست. نه داد بزن و نه تنگ گوشی. از طرفی هم نق نق نکنید برای خاطر غذا «غَیْرَ ناظِرینَ إِناهُ» (احزاب/۵۳) هی نگویید دیر شده.
«فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا» (احزاب/۵۳) نهار هم که دعوت شدید، بعد از نهار حرکت کنید، چون نهار دعوت شدی، الان چهار بعد از ظهر است، نشستهای اینجا که چکار کنی؟ میآمدند خانه پیغمبر و نهار بخورند، مینشستند و صحبت میکردند تا نزدیک غروب، پیغمبر هم هی دلش جوش میزد و رویش هم نمیشد که بگوید خوب آقا بلند شوید و بروید دیگه، آیه نازل شد «فَإِذا طَعِمْتُمْ» وقتی طعامتان را خوردید «فَانْتَشِرُوا» بلند شوید و منتشر شوید «وَ لا مُسْتَأْنِسینَ لِحَدیثٍ» (احزاب/۵۳) نشینید و انس بگیرید با گفته ها. وقتی هم میخواهید بروید از رئیس جلسه اجازه بگیرید، این ادب است. ادب نداشت این آقای ثموره، سرزده میآمد داخل، این آقا گفت، آقا این باغ مال من است و تو یک درخت بیشتر نداری، خواهش میکنیم یا الله بگو. گفت: دلم نمیخواهد! شکایت برد پهلوی پیغمبر، یا رسول الله این آقای ثموره یک درخت دارد، بدون یا الله و سر زده وارد میشود، من هم زن و بچهام سر برهنه هستند، نمیخواهم، آسایش من را سلب میکند، بالاخره آزادی مسکن در اسلام هست. از همین حدیث آزادی مسکن استفاده میشود که انسان، هر کسی، اصولاً در کوچه هایی هم که داریم راه میرویم و در خانههایی باز است، بعضی از فقها میگویند اگر در کوچهای راه میروی، در خانهای باز است، حق نداری نگاه کنی. آقا در باز بود؟ اگر هم باز باشد شما حق نگاه کردن نداری، درهایی هم که باز است نباید نگاه کنیم. ادب است دیگه.
برگرفته از سایت درس هایی از قرآن.
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