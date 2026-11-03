به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد، خواستار فراهم شدن فرصت‌های برابر آموزشی و اجتماعی برای زنان و جوانان شد و تأکید کرد که این دو گروه باید در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آینده افغانستان مشارکت داشته باشند.

فایق روز دوشنبه، ۱۱ آبان، در نشست «جوانان افغانستان در دوراهی؛ حقوق، آرمان‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها» که در حاشیه نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، گفت که پنج سال گذشته با محدودیت‌های گسترده در زمینه آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی جوانان همراه بوده است.

او با استناد به آمار صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) اعلام کرد که از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۲.۶ میلیون دختر از تحصیل در مقطع متوسطه محروم شده‌اند. به گفته فایق، دانشگاه‌ها همچنان به روی زنان بسته هستند و محدودیت‌های شغلی و رفت‌وآمد، استقلال و فرصت‌های زندگی آنان را کاهش داده است.

سرپرست نمایندگی افغانستان همچنین از گسترش مدارس دینی به جای آموزش عمومی ابراز نگرانی کرد و گفت که تا سپتامبر ۲۰۲۵، بیش از ۲۳ هزار مدرسه دینی در افغانستان ایجاد شده است.

او هشدار داد که حذف زبان‌های خارجی و مضامین مدنی از برنامه‌های درسی و جایگزینی فزاینده آموزش عمومی با آموزش‌های دینی، توانایی نسل جوان را برای پاسخ‌گویی به نیازهای علمی و حرفه‌ای محدود می‌کند.

فایق با اشاره به تحولات سریع هوش مصنوعی و بازار کار، برخورداری از دانش علمی، مهارت‌های دیجیتال و تفکر انتقادی را برای آینده جوانان ضروری دانست.

وی افزود که پسران و مردان جوان نیز در کنار زنان با مشکلاتی مانند فقر، بیکاری، کاهش فرصت‌های آموزشی و محدودیت آزادی بیان مواجه‌اند.

فایق در پایان خواستار حمایت از آموزش‌های امن، بورسیه‌های تحصیلی، مهارت‌آموزی و ابتکارهای جوانان شد و تأکید کرد که آموزش‌های جایگزین، هرگز نمی‌توانند جای بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها را بگیرند.

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