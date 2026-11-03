به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری روز گذشته (دوشنبه ۱۱ آبان) در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ابتکارهای دیپلماتیک منطقه‌ای ایران و احتمال کاهش نقش تهران در سازوکارهایی مانند «گروه تماس» گفت که جمهوری اسلامی همچنان در طراحی و پیشبرد روندهای دیپلماتیک منطقه‌ای فعال است.

او با اشاره به تلاش‌های یک سال گذشته ایران اظهار داشت که تهران از فرصت‌های چندجانبه، از جمله حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای، برای برگزاری نشست چهارجانبه استفاده کرده تا زمینه دور جدید گفت‌وگوهای منطقه‌ای درباره افغانستان فراهم شود.

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست چهارجانبه در ماه‌های آینده خبر داد و گفت که مدیرکل دوجانبه این وزارتخانه برای فراهم کردن مقدمات نشست، سفرهایی به کشورهای مهم منطقه از جمله ترکیه و پاکستان داشته است.

بقایی تأکید کرد که هماهنگی میان بازیگران اصلی منطقه برای برگزاری این نشست با جدیت دنبال می‌شود و دستگاه دیپلماسی ایران همچنان این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.

وی همچنین با اشاره به پیگیری سازوکار «فرمت مسکو» گفت که این روند در مهرماه با جدیت دنبال شده و در حاشیه آن نیز رایزنی‌های دوجانبه و چندجانبه‌ای برای تداوم همکاری‌ها درباره افغانستان انجام گرفته است.

بقایی در پایان تأکید کرد که تحولات ژئوپلیتیک و تنش‌های منطقه‌ای موجب نشده است ایران از اهمیت روندهای مرتبط با افغانستان غافل شود. به گفته او، مهار تهدیدهای تروریستی و پیوند ثبات افغانستان با امنیت جمعی کشورهای همسایه همچنان از اولویت‌های تهران است.

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