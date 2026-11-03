به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با ایام سوگواری حضرت صدیقه کبری(س) دومین پیش‌نشست از سلسله وبینارهای تخصصی «زنان و خانواده در مکتب امام مجاهد شهید» با عنوان «خانواده در عصر فردگرایی؛ نقد اسناد بین‌المللی و پارادایم اسلامی» برگزار شد.

این نشست تخصصی که به زبان عربی برگزار گردید، با استقبال نخبگان و پژوهشگران مواجه شد و بیش از ۹۰ نفر از اندیشمندان و فعالان حوزه زن و خانواده از کشورهای مختلف جهان اسلام از جمله عراق، لبنان، یمن، ایران، تونس، گینه کوناکری، اوگاندا، نروژ، آرژانتین و ... در آن حضور به هم رساندند.

در این نشست علمی که دبیری سرکار خانم دکتر نرگس ترقی، رئیس گروه اجتماعی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) انجام پذیرفت، ابعاد گوناگون هجمه مدرن غرب علیه نهاد خانواده و زن، و راهکارهای مقابله با آن بر اساس اندیشه‌های ناب اسلامی و دیدگاه‌های امام مجاهد شهید (اعلی الله مقامه الشریف) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مقایسه دیدگاه رهبر انقلاب با نظریه‌های معاصر زنان

در ابتدای نشست خانم دکتر زینب الملا السلطانی از عراق، با تأکید بر لزوم صیانت زن از هویت اسلامی، کرامت و عزت خود، تصریح کرد که حفظ حجاب و عفت به هیچ عنوان با حضور فعال زنان در عرصه اجتماع تعارضی ندارد.

وی دیدگاه‌های رهبر شهید را در راستای اصول اصیل اسلام و پیامبر اعظم(ص) دانست و افزود: نظریه زن در نگاه رهبر شهید، نه تنها از حضور اجتماعی زن نمی‌کاهد، بلکه بر عمق و کیفیت تحولات اجتماعی او می‌افزاید.

وی نظریات مدرنِ موسوم به «تساوی حقوق زن و مرد» را اجحافی بزرگ در حق زنان برشمرد که با نادیده گرفتن عدالت الهی، کرامت واقعی آنان را هدف قرار داده است.

زنان و خانواده در نظام حقوق بین‌الملل: مطالعه‌ای انتقادی بر کنوانسیون‌های بین‌المللی

سپس خانم دکتر غاده عیسی از لبنان، با انتقاد شدید از کنوانسیون‌ها و قوانین مصوب بین‌المللی، آن‌ها را در راستای تخریب ساختار سنتی خانواده ارزیابی کرد. وی با اشاره به اهداف پنهان سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم خاطرنشان کرد: این سازمان‌ها تلاش می‌کنند با ترویج فردگرایی و آزادی مطلق، زن و مرد را به شکل ابزاری در خدمت نظام سرمایه‌داری قرار دهند.

دکتر عیسی خانواده را «مؤسسه نسل مقاومت» خواند و تأکید کرد که دولت‌های استکباری برای شکستن مقاومت ملت‌ها، عمداً نهاد خانواده، فرهنگ ازدواج و ارزش‌های دینی را نشانه رفته‌اند.

نقد فمینیسم از منظر رهبر شهید

در ادامه، خانم دکتر مینو أصلانی از ایران، به تبیین و نقد جریان فمینیسم از منظر رهبر شهید پرداخت و تأکید کرد که در منظومه فکری ایشان، فمینیسم جریانی مخرب علیه انسانیت، هویت و نقش‌های ارزشمند زن در ساحت‌های فردی، اجتماعی و خانوادگی است.

وی با اشاره به پیام رهبر شهید به کنگره هفت هزار شهید زن (اسفند ۱۳۹۱)، «حق کرامت الهی زن» را طبیعی‌ترین حق او دانست که توسط فرهنگ غرب و فمینیسم پایمال شده است.

دکتر اصلانی با برشمردن اصول نقد فمینیسم، از جمله اصالت تکامل انسانی به جای اصالت جنسیت، و جایگزینی «عدالت جنسیتی» به جای «برابری مطلق جنسیتی»، گفت: گفتمان غربی دو ضلع برجسته یعنی «مردواره کردن زن» و «التذاذ جنسی مرد» را دنبال می‌کند.

نقد فردگرایی با بهره گیری از مبانی اسلام در موضوع خانواده

سپس خانم دکتر سوسن الفضلی از یمن، با محوریت قرار دادن آیات قرآن کریم، به نقد فردگرایی پرداخت و بیان داشت که خانواده در اسلام پلی برای تکمیل مسئولیت‌ها و بندگی خداست، نه ابزاری برای منفعت‌طلبی شخصی.

وی تأکید کرد که برخلاف فردگرایی مدرن که برای دیگر اعضای خانواده حقی قائل نیست، قرآن کریم تمامی افراد خانواده را ذی‌حق دانسته و صلاح فرد و جامعه را در گروی رعایت این حقوق و مسئولیت‌های متقابل می‌داند.

بایسته‌های مطالبه‌گری از غرب در موضوع زن

در بخش دیگری از این نشست، استاد هند بریکی از تونس، زن را از دیدگاه امام خمینی(ره) سازنده انسان و جامعه معرفی کرد و افزود: دلیل هراس غرب از حجاب و هویت اسلامی زنان، نقش بی‌بدیل آنان در تربیت نسل صالح است.

وی تأکید کرد که هدف غرب از تحمیل شعار تساوی جنسیتی، تسلط بر کشورهای اسلامی است و زنان جهان اسلام باید با تکیه بر قرآن و بیداری اسلامی، در برابر این هجمه‌ها بایستند.

همچنین در ادامه، خانم ذهبیه الفاهم، فعال فرهنگی از تونس، به تبیین پیامدهای مخرب مدل‌های نوین و انحرافی ازدواج (همچون همجنس‌گرایی) که توسط غرب ترویج می‌شود پرداخت و هشدار داد که این قوانین ظاهراً حقوقی، بهای سنگینی برای نابودی جوامع انسانی دارد.

مطالبات نشست:

در پایان این نشست شرکت‌کنندگان بر محورهای کلیدی زیر تأکید کردند:

۱. افشای ماهیت دروغین منظومه بین‌المللی: اثبات فریب و دورویی سازمان‌های بین‌المللی و اسناد تحمیلی آن‌ها (همچون حقوق زن و برابری جنسیتی) به عنوان ابزارهای استعمار نرم برای تفکیک نهاد خانواده و مسخ فطرت زن در خدمت نظام سرمایه‌داری.

۲. مکتب امام شهید؛ چراغ راه عزت و مقاومت: گرامیداشت اندیشه‌های راهگشای امام مجاهد شهید (اعلی الله مقامه الشریف) در بازگرداندن کرامت الهی به زن و تحکیم بنیان خانواده در برابر غرب‌زدگی.

۳. مسئولیت و مطالبه‌گری زینبی: دعوت از زنان و پژوهشگران جهان اسلام برای گذر از موضع دفاع به موضع تهاجم فکری، ادامه سلسله نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی (از جمله نشست آتی به زبان انگلیسی)، آگاهی‌بخشی عمومی در کشورهای مختلف، و مطالبه‌گری از دولت‌ها برای نفی و پرهیز از توافقنامه‌های مخرب بین‌المللی یا خروج از آن‌ها.

شایان ذکر است این وبینار به‌همت اداره کل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و با همکاری نهادهای علمی و فرهنگی همسو؛ شامل: شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین، اندیشکده زن و خانواده دانشگاه جامع امام حسین(ع) و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) برگزار شد.

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