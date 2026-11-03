به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دهمین نشست «بازخوانی خاطرات امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی» به مناسبت سالروز تبعید حضرت امام خمینی(ره)، صبح امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه، با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی عماد، مشاور رئیس‌جمهور در امور روحانیت، در بیت تاریخی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در شهر مقدس قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عماد در این مراسم اظهار داشت: فراگیری پیام و اندیشه حضرت امام(ره) و نحوه گسترش آن در نقاط مختلف کشور، پدیده‌ای بسیار مهم و قابل نگارش است که نشان می‌دهد چگونه پیام انقلاب حتی در دورترین نقاط و تحت شدیدترین فشارهای امنیتی حکومت پهلوی به دل‌های مردم و علما نفوذ کرد.

وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و جایگاه دینی منطقه جنوب خراسان گفت: علیرغم حاکمیت چندصدساله خاندان علم و فضای بسته و خفقان امنیتی رژیم در منطقه، علمای برجسته و شاخص آن دیار با وجود تفاوت در دیدگاه‌ها، نسبت به فقاهت، مرجعیت و نهضت امام خمینی(ره) احترام و تمکین ویژه‌ای داشتند.

عماد با مرور خاطرات دوران نوجوانی و پیوند خانوادگی با نهضت امام خمینی(ره) افزود: بازاریان متدین و چهره‌های انقلابی در سال‌های دشوار تبعید، کانال ارتباطی مطمئنی برای رساندن کتب، رساله علمیه، اعلامیه‌ها و مباحث فقهی امام از جمله مباحث «ولایت فقیه» به میان مردم و جوانان بودند و با شجاعت در این مسیر گام برمی‌داشتند.

رئیس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت گفت: بعد از شهادت حاج‌آقا مصطفی خمینی، برپایی مجالس ترحیم در شهرها با واکنش تند دستگاه‌های امنیتی مواجه می‌شد؛ اما شجاعت علما و فضلا در برگزاری باشکوه این مراسم‌ها، در برابر تهدیدات نیروهای ساواک و شهربانی ایستادگی آفرید و جرقه امواج بعدی انقلاب را شعله‌ور ساخت.

وی افزود: حضرت امام(ره) شخصیتی جامع‌الاطراف در علم، حلم، زهد و معنویت بودند، اما ویژگی بسیار متمایز ایشان «مردمی‌بودن» و ارتباط صمیمانه و شفاف با آحاد جامعه بود.

عماد در ادامه افزود:در سده اخیر کمتر کسی را می‌توان یافت که همچون امام با ادبیاتی روان، شفاف، صادقانه و قابل‌فهم برای عموم اقشار سخن بگوید؛ کلام امام هیچ پیچ‌وخمی نداشت و همه اقشار مردم حرف او را به روشنی درک می‌کردند.

مشاور رئیس‌جمهور در پایان خاطرنشان کرد: مسیر نورانی نهضت امام با هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب ادامه دارد و امروز وظیفه همگان این است که با حکمرانی شایسته، مدیریت کارآمد، رسیدگی به دغدغه‌ها و مشکلات مردم و تقویت وحدت و انسجام ملی، از این امانت بزرگ پاسداری کنیم.

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