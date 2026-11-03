به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت یمن اعلام کرد در پی حملات هوایی عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۷ نفر شهید و ۵۹ نفر دیگر مجروح شده‌اند که بیشتر قربانیان از کودکان هستند.

وزارت بهداشت این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد بیشتر شهدا و مجروحان حملات اخیر را کودکان تشکیل می‌دهند و مجروحان نیز با درجات مختلفی از شدت جراحت روبه‌رو هستند.

این وزارتخانه با اشاره به هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی، خانه‌های امن و بازارهای پرتردد در حملات هوایی عربستان، اعلام کرد ادامه تحرکات هوایی در این مرحله، بیانگر سیاستی سازمان‌یافته برای وارد کردن بیشترین تلفات به غیرنظامیان است.

وزارت بهداشت یمن همچنین این حملات را نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانست و تأکید کرد که این اقدامات به مجموعه جنایات جنگی ارتکابی علیه مردم یمن افزوده می‌شود.

در این بیانیه آمده است که آمار قربانیان، ابعاد فاجعه انسانی در یمن را نشان می‌دهد. وزارت بهداشت این کشور از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری خواست برای توقف این حملات و پاسخگو کردن عاملان آن، اقدام فوری انجام دهند.

۱۰۹ حمله هوایی عربستان در ۲۴ ساعت

در همین حال، سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد جنگنده‌های عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۱۰۹ حمله هوایی به استان‌های صعده، تعز، لحج، جوف و حدیده انجام داده‌اند که به کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان منجر شده است.

سریع در بیانیه‌ای کوتاه که شامگاه گذشته منتشر شد، گفت این حملات با استفاده از جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون انجام شده و این هواپیماها از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده‌اند.

به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن، مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان از زمان آغاز تشدید تنش‌ها علیه این کشور به ۳ هزار و ۹۳۹ مورد رسیده است.

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