به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یونسکو روز دوشنبه (۱۱ آبان) هم‌زمان با روز جهانی پایان دادن به مصونیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران، گزارش دوسالانه خود درباره امنیت خبرنگاران و وضعیت پیگرد عاملان قتل آنان را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، شمار خبرنگاران کشته‌شده در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ در مقایسه با دوره دوساله قبل ۲۰ درصد افزایش یافته است. از مجموع این افراد، ۱۲۷ خبرنگار در مناطق درگیری جان باخته‌اند و ۵۰ نفر نیز در حملات پهپادی کشته شده‌اند.

در بخش مربوط به افغانستان، رصدخانه امنیت خبرنگاران یونسکو نام «عبدالغفور عابد» را ثبت کرده است. او خبرنگار محلی رادیو و تلویزیون افغانستان بود که ۱۵ اکتبر ۲۰۲۵ در منطقه زازی‌میدان استان خوست، در جریان پوشش درگیری‌های مرزی افغانستان و پاکستان، بر اثر حمله پهپادی کشته شد.

یونسکو اعلام کرده است که در همان حمله، یک خبرنگار دیگر این رسانه نیز زخمی شده است. وضعیت قضایی پرونده قتل عابد در پایگاه اطلاعاتی این سازمان با عنوان «عدم دریافت اطلاعات تاکنون» ثبت شده است.

بررسی فهرست افغانستان در رصدخانه یونسکو نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، نام خبرنگار کشته‌شده دیگری از افغانستان ثبت نشده است. البته نام خبرنگاران دیگری از جمله اکمل تبیان و سید حسین نادری در این فهرست وجود دارد که تاریخ کشته‌شدن آن‌ها به سال ۲۰۲۳ بازمی‌گردد و در آمار گزارش جدید قرار نمی‌گیرند.

یونسکو همچنین اعلام کرده است که میزان مصونیت از مجازات قتل خبرنگاران در جهان به ۸۶ درصد رسیده که نسبت به دوره قبل یک واحد درصد افزایش یافته است. این نخستین افزایش این شاخص از زمان آغاز ثبت آمار در سال ۲۰۱۲ است.

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