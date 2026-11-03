به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، روز دوشنبه (۱۱ آبان)، در نشست «جوانان افغانستان در دوراهی؛ حقوق، آرمان‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها» که در حاشیه نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، گفت محدودیت‌های طالبان آرزوهای جوانان برای ادامه تحصیل، اشتغال، استقلال مالی و مشارکت اجتماعی را به‌شدت محدود کرده است.

این نشست از سوی نمایندگی دائم افغانستان در سازمان ملل و با همکاری مؤسسه رائول والنبرگ برای حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و حمایت نمایندگی‌های ایرلند و دانمارک برگزار شد.

بنت با اشاره به آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفت که حدود ۳۴ درصد جمعیت افغانستان، یعنی نزدیک به یک‌سوم مردم این کشور، بین ۱۰ تا ۲۴ سال سن دارند و حدود دوسوم جمعیت نیز ۲۵ ساله یا جوان‌تر هستند. به گفته او، این جمعیت جوان با مشکلاتی همچون تبعیض، فقر، محرومیت از آموزش و اشتغال، محدودیت آزادی بیان و کنار گذاشته شدن از فرایندهای تصمیم‌گیری مواجه است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل تأکید کرد که پیامدهای نقض نظام‌مند حقوق بشر در افغانستان به نسل کنونی محدود نمی‌شود و آینده نسل‌های بعدی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. او افزود که شرایط همه جوانان یکسان نیست و جنسیت، قومیت، مذهب، محل زندگی، وضعیت اقتصادی و معلولیت در تجربه آنان از محدودیت‌ها تأثیر دارد.

بنت وضعیت زنان و دختران جوان را به‌ویژه نگران‌کننده توصیف کرد و گفت از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۲.۶ میلیون دختر از تحصیل در مقطع متوسطه محروم شده‌اند. به گفته او، زنان جوان علاوه بر محرومیت از دانشگاه‌ها، با محدودیت‌های گسترده در زمینه اشتغال و مشارکت اجتماعی نیز روبه‌رو هستند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که مردان جوان با بیکاری، ناامنی اقتصادی و محدودیت آزادی‌های فردی مواجه‌اند و کاهش آزادی علمی، تفکر انتقادی و گسترش آموزش ایدئولوژیک، چشم‌انداز آینده آنان را نگران‌کننده کرده است.

بنت از جامعه جهانی خواست با فراهم کردن بورسیه‌های تحصیلی، آموزش آنلاین، مهارت‌آموزی فنی و حرفه‌ای، آموزش دیجیتال و فرصت‌های شغلی از جوانان افغانستان حمایت کند. او همچنین تأکید کرد که تعامل کشورها با طالبان باید بر پایه معیارهای روشن حقوق بشری و پاسخ‌گویی باشد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در پایان از طالبان خواست محدودیت‌های آموزشی و شغلی زنان را لغو کنند، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را به رسمیت بشناسند و اجازه دهند جوانان بدون ترس از ارعاب و مجازات، دیدگاه‌های خود را مطرح کنند.

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