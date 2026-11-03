به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین نکوداشت نیم قرن فعالیت‌ها و خدمات علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حجت‌الاسلام‌والمسلمین استاد عزیزالله علیزاده مالستانی، روز جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵، به همت انجمن پژوهشگران عصر هوشمند در مسجد مجتمع فرهنگی بقیةالله الاعظم(عج) در کابل برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از علما، اندیشمندان، فرهنگیان و اقشار مختلف مردم، به‌ویژه ساکنان منطقه برچی، برگزار شد، سخنرانان به بررسی ابعاد مختلف فعالیت‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی استاد علیزاده پرداختند.

برنامه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد. سپس محمدنبی امینی، مجری مراسم، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و حاضران، با اشاره به جایگاه علمی و اجتماعی استاد علیزاده، تجلیل از پنج دهه خدمات او را اقدامی ارزشمند و ابتکاری دانست.

تأکید بر آثار علمی و فعالیت‌های آموزشی

در بخش نخست سخنرانی‌ها، دکتر عزیزالله بصیر به تشریح کارنامه علمی و آموزشی استاد علیزاده پرداخت و با اشاره به جایگاه معلم و انتقال دانش در فرهنگ اسلامی، فعالیت‌های او را در سه محور ترجمه، تألیف و تحقیق، تأسیس مراکز آموزشی و نوآوری در روش تدریس بررسی کرد.

وی از ترجمه آثاری همچون کتاب «افغانستان» نوشته محمود شاکر، «شیخ‌الاسلام خواجه عبدالله انصاری هروی» نوشته سعید افغانی و «ادبیات فارسی در دوره غزنویان» نوشته دکتر علی شابی به‌عنوان بخشی از فعالیت‌های علمی استاد نام برد.

بصیر همچنین تألیف مجموعه چهاردفتره «در محضر نهج‌البلاغه» و تدوین کتاب «فرهنگ هزاره در سیمای مالستان» در بیش از هزار صفحه را از دیگر آثار او برشمرد و گفت که این کتاب در دو جلد آماده چاپ است. به گفته وی، استاد علیزاده آثار دیگری از جمله «گوهرهای اجلالی» و «کشکول عزیز» نیز در دست انتشار دارد.

وی تأسیس چهار مرکز حوزوی در مالستان، غزنی، بامیان و نوآباد را از دیگر خدمات استاد علیزاده دانست و افزود که مدرسه علمیه امام صادق(ع) در مالستان با حدود هزار طلبه و مدرسه علمیه محمدیه در نوآباد با بیش از هزار شاگرد، از جمله این مراکز هستند.

وی در پایان با اشاره به شیوه تدریس استاد علیزاده، از ساده‌سازی متون دشوار و توجه به فهم و نشاط علمی شاگردان سخن گفت و شمار شاگردان تربیت‌شده به دست او را حدود سه‌هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد؛ افرادی که اکنون در جایگاه‌هایی همچون استاد دانشگاه، امام جمعه، امام جماعت و مبلغ دینی فعالیت می‌کنند.

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