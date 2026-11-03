به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، روز دوشنبه (۱۱ آبان) در جلسه استماع کمیسیون حقوقی مجلس ملی این کشور اعلام کرد که پاریس برای بازگرداندن شماری از مهاجران افغان فاقد مدارک اقامت قانونی، با مقام‌های طالبان وارد گفت‌وگوهای فنی شده است.

نونیز در پاسخ به پرسش نمایندگان پارلمان درباره مذاکرات با طالبان گفت: «ما تلاش می‌کنیم امکان بازگرداندن شماری از افغان‌هایی را که به‌صورت غیرقانونی در فرانسه اقامت دارند، فراهم کنیم. این گفت‌وگوها فنی است.»

وی با اشاره به اقدامات کشورهای دیگر اروپایی، به‌ویژه آلمان، افزود که شماری از مهاجران افغان ممکن است تهدیدی برای نظم عمومی باشند و بازگرداندن این افراد از اولویت‌های دولت فرانسه است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که وزارت خارجه فرانسه پیش‌تر، در نشست خبری ۸ اکتبر، آغاز گفت‌وگوهای فنی با طالبان را تأیید کرده بود. سخنگوی این وزارتخانه هدف از این مذاکرات را تسهیل بازگرداندن شهروندان افغان فاقد اقامت قانونی که تهدیدی برای امنیت عمومی تشخیص داده شده‌اند، عنوان کرده بود.

وی همچنین تأکید کرده بود که این اقدام شامل پناهجویان و زنان افغان نمی‌شود و هدف، بازگرداندن افرادی است که از نظر مقام‌های فرانسوی خطرناک محسوب می‌شوند.

فرانسه از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، روابط دیپلماتیک رسمی با این گروه برقرار نکرده است. با این حال، پاریس در کنار شماری از کشورهای اروپایی در پی تسهیل روند بازگرداندن مهاجران افغان است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا، از جمله آلمان، بلژیک و سوئد، در تلاش برای تسریع بازگرداندن شهروندان افغان، به‌ویژه افراد محکوم‌شده در دادگاه‌ها هستند.

در جلسه پارلمان فرانسه، لئا بالاج المریکی، نماینده حزب سبزها، از این مذاکرات انتقاد کرد و آن را گامی در جهت عادی‌سازی روابط با طالبان دانست.

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