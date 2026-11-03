به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی در همایش ازدواج دانشجویی «همسفر تا بهشت» که با حضور ۳۰۰ زوج از سراسر کشور در مشهد مقدس برگزار شد، با اشاره به آغاز زندگی مشترک زوج‌های جوان اظهار کرد: شاید برای بسیاری از شما این نخستین سفر مشترک به محضر امام رضا (علیه السلام) باشد و اکنون خانواده‌ای تشکیل داده‌اید که قرار است در آن، هم فرزندانی متولد شوند و هم خودتان و فرزندانتان برای آینده ساخته شوید.

وی با بیان اینکه انسان‌ها در بستر خانواده پرورش می‌یابند، افزود: آدم‌ها در دل خانواده‌ها شکل می‌گیرند و به جامعه تحویل داده می‌شوند؛ اینکه چه اعتقاد، امید، اراده، عزم و توانی داشته باشند، در خانواده‌ها شکل می‌گیرد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به جایگاه امام رضا (علیه السلام) به‌عنوان امام رئوف و مهربان بیان کرد: همه ائمه (علیهم السلام) زیباترین ویژگی‌ها را داشتند، اما در برخی از آنان زمینه بروز بعضی ویژگی‌ها بیشتر بوده است؛ برای نمونه، امام جواد (علیه السلام) اهل جود و بخشش هستند و امام رضا (علیه السلام) عالم اهل بیت (علیهم السلام) و در کنار آن، امام رئوف و مهربان هستند.

حجت الاسلام والمسلمین رستمی در ادامه با نقل روایتی از امام رضا (علیه السلام) گفت: مردی به محضر امام رضا (علیه السلام) آمد و نیت کرده بود از ایشان برای ازدواج دخترش انگشتری و برای کفن خود لباسی درخواست کند، اما هنگام دیدار این نیت را فراموش کرد و پس از خداحافظی، دست امام را بوسید و از محضر ایشان بیرون آمد. ناگهان صدایش زدند که امام با تو کار دارد. هنگامی که بازگشت، امام دیناری به او دادند و فرمودند با این پول برای دخترت انگشتری بساز و این بقچه هم لباسی است که من در آن نماز خوانده‌ام؛ آن را برای خودت بگیر.

وی با تأکید بر اینکه زوج‌ها باید برای آینده خانواده و نسل خود دعا کنند، خاطرنشان کرد: از امام رضا (علیه السلام) بخواهید خانه شما محل نگاه مهربان امام زمان (عجل الله تعالی) و بستر تربیت سربازان ایشان باشد و فرزندان و نسل شما از مهم‌ترین نقش‌آفرینان دوران آخرالزمان باشند. این دعا را حضرت ابراهیم (علیه السلام) در قرآن به ما آموخته است؛ دعای داشتن نسلی پاک و قرار گرفتن در جایگاه پیشوایان پرهیزگاران.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به شرایط ویژه کنونی و امید به آینده ادامه داد: بسیاری معتقدند بزرگ‌ترین حوادثی که بشر منتظر آن است، در همین زمان‌ها رخ می‌دهد. در اربعین سال ۱۴۰۳ خدمت امام شهید بودم؛ آخرین دیدار ایشان در اربعین با هیئت‌های دانشجویی بود. دانشجویان درخواست کردند ایشان برای آنان صحبت کنند و پس از نماز، میکروفون را به دست گرفتند و سخنانشان نیز منتشر شد. ایشان فرمودند اگر مقاومت کنید، روز حاکمیت حق و عدل در عالم را خواهید دید؛ اتفاقی که طی ۱۴۰۰ سال رخ نداده است. یعنی ایشان مژده دیدن ظهور را به دانشجویان سال ۱۴۰۳ دادند.

حضور مردم در میدان‌ها، طراحی دشمن را بر هم زد

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر نقش مردم در تحولات اخیر کشور اظهار کرد: ویژگی متمایز این جنگ، حضور و مشارکت همه مردم در آن بود. از نخستین ساعات بامداد، هم‌زمان با انتشار خبر شهادت رهبر انقلاب، مردم از صبح همان روز و در شب‌های بعد به خیابان‌ها و میدان‌ها آمدند و در صحنه ماندند. این حضور نه در شرایط آرام و امن، بلکه در اوج جنگ و در حالی رقم خورد که کشور با شرایطی دشوار و مخاطره‌آمیز روبه‌رو بود.

وی با تأکید بر اینکه حضور مردم در میدان‌ها طراحی دشمن را بر هم زد، افزود: بسیاری از کشورها نیروی نظامی و موشک دارند، اما آنچه ایران داشت و آن کشورها نداشتند، مردمی بود که ذره‌ای عقب ننشستند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به افزایش درخواست‌ها برای دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای پس از حمله آمریکا بیان کرد: در نظرسنجی‌ها جمعیت و درصد بیشتری از مردم می‌گویند ایران باید سلاح هسته‌ای داشته باشد. این یعنی مردم ایران با حمله عقب‌نشینی نمی‌کنند و جدی‌تر و محکم‌تر می‌ایستند. آنچه رخ داده، از ویژگی‌های ایرانی بودن است؛ سرزمینی که خدا به آن نظر داشته و آیات و روایات متعددی درباره ایرانیان وجود دارد.

حجت الاسلام والمسلمین رستمی با اشاره به حضور شبانه مردم در میدان‌ها طی جنگ ۴۰ روزه ادامه داد: در آن جنگ در تهران بودم و هرچه تلاش کردیم فرزندمان را به شهرستان بفرستیم، راضی نشد و گفت باید بماند و شب‌ها به میدان‌ها می‌رفتیم. حجت الاسلام معتمدی از همکاران ما در نهاد است که همسرش در منطقه امامزاده علی‌اکبر مورد اصابت قرار گرفت و به شهادت رسید. صحنه معروف روز قدس را نیز به یاد دارید؛ بانویی شهید شده بود، خونش بر پرچم نشست و آن پرچم به اهتزاز درآمد. مردم زیر موشک‌باران، در سرما و گرما و در ماه مبارک رمضان، با وجود روزه‌داری در روزها و داشتن برنامه سحری، افطار و عبادت در شب‌ها، همچنان در میدان ماندند.

ایرانیان در آیات و روایات اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین رستمی با اشاره به آیه‌ای که درباره پیامبر، مسلمانان و اعراب پیرامون ایشان نازل شده است، تصریح کرد: خداوند فرمود اگر از دین خدا دست بردارید، گروهی را می‌آورم که خدا را دوست دارند و خدا نیز آنان را دوست دارد. برای این گروه ۶ ویژگی برشمرده شده است؛ در برابر دشمن عزیز و قوی‌اند، در برابر خودی‌ها مهربان و فروتن‌اند، تلاش می‌کنند و خسته نمی‌شوند و ملامت، طعنه زبان و جنگ رسانه‌ای آنان را تسلیم نمی‌کند. وقتی پرسیدند این گروه چه کسانی‌اند، پیامبر دست بر شانه سلمان گذاشتند و فرمودند سلمان و قومش.

وی با اشاره به آیه‌ای از سوره جمعه بیان کرد: در این آیه آمده است که خداوند در میان مردمی که پیش‌تر در گمراهی آشکار بودند، پیامبر را مبعوث کرد تا آنان را تزکیه کند و کتاب و حکمت بیاموزد. سپس درباره گروه‌های دیگری که هنوز به آنان نپیوسته‌اند و قرار است مسلمان شوند، فرموده است منتظر آنان باشید.

حجت الاسلام والمسلمین رستمی با تأکید بر اینکه خداوند، پیامبر و امامان (علیهم السلام) از ایرانیان بسیار تعریف کرده‌اند، یادآور شد: طبق روایات، کسانی که در آخرالزمان زمینه ظهور امام عصر (عجل الله تعالی) را آماده می‌کنند، ایرانی‌اند. هرچند پرچم یمن نیز مطرح شده و هر وقت قیام یمنی‌ها جدی شد باید گوش‌ها تیز شود، اما بیشتر فرماندهان سپاه امام زمان (عجل الله تعالی) در روایات ایرانی‌اند و در برخی روایات حتی شهرهای آنان نیز ذکر شده است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها درباره ثبات خانواده‌ها و پیوند میان نسل‌ها گفت: در سال ۱۳۸۱ در دانشگاه اراک بودم و استادی اردنی و اهل سنت که درباره تغییرات نسلی صحبت می‌کرد، می‌گفت شما ایرانیان ویژگی‌هایی برای ثبات خانواده‌ها و نسل‌ها دارید که ما نداریم؛ نوروز و عاشورا. در نوروز مردم در فرهنگ ملی خود به هم گره می‌خورند و دید و بازدیدها، تعطیلات و رفت‌ و آمدها ارتباط میان طبقات و نسل‌های مختلف را برقرار می‌کند و در محرم و عاشورا دوباره کنار هم قرار می‌گیرند. امام حسین (علیه السلام) و نوروز شما را به شکل دیگری درآورده است.

رزمندگان؛ همسران و پدرانی که از عزیزترین داشته‌های خود گذشتند

حجت الاسلام والمسلمین رستمی با بیان اینکه کسانی که مسئولیت دفاع از کشور را بر عهده دارند به مرزبانی می‌روند، با دشمن مواجه می‌شوند و می‌جنگند تا دیگر مردم در پناه آنان در آسایش بمانند، افزود: در این دوره نیز رزمندگان، ایثارگران و فرماندهانی بودند که جان خود را در خط مقدم دفاع از مردم قرار دادند.

وی ادامه داد: امام شهید و یارانشان، فرماندهان شهید سپاه و ارتش و ستاد کل نیروهای مسلح، مسئولان امنیتی کشور و برخی مسئولان سیاسی پای دفاع از کشور ایستادند. با این حال، رزمندگان این دوره نیز در جای خود بزرگ‌ترین رشادت‌ها را انجام دادند و نمونه‌های آن فراوان است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به نمونه‌ای از این رشادت‌ها گفت: شهید مهدی جمشیدی، اهل خرم‌آباد و دانشجوی دکترای مکانیک دانشگاه بوعلی سینا همدان بود و همسرش پزشک متخصص مغز و اعصاب است. او در جنگ دوازده‌روزه فرمانده یک مجموعه بود، مورد اصابت قرار گرفت و مجروح شد و در بیمارستان مشغول مداوا بود، اما حاضر نشد با پیکر مجروح در بیمارستان بماند. به میان نیروهای خود بازگشت و در حمله بعدی به شهادت رسید.

حجت الاسلام والمسلمین رستمی خاطرنشان کرد: رزمندگانی داشتیم که هر کدام همسر و پدری مهربان بودند. از فیلم‌های خداحافظی این عزیزان با خانواده‌هایشان می‌توان فهمید که این شهدا چگونه برای دفاع از اسلام و کشور از دوست‌داشتنی‌ترین داشته‌هایشان دل کندند و خانواده‌های آنان چه عظمتی دارند که عزیزانشان را برای این هدف والا به کام خطر فرستادند.

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