به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین جشنواره بین‌المللی کتب و پایان‌نامه‌های برتر اعجاز و مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم، با همکاری پژوهشکده مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن دانشگاه شهید بهشتی و مرکز اسلامی لندن، با هدف شناسایی و تقدیر از آثار علمی برتر در این حوزه، برگزار می‌شود.

دبیرخانه این جشنواره از پژوهشگران، استادان دانشگاه، دانشجویان و صاحبان آثار علمی خواسته است تا آثار واجد شرایط خود را برای شرکت در این رویداد علمی ارسال کنند.

آثار ارسالی در ۹ محور پذیرفته می‌شوند: قرآن و علوم طبیعی، قرآن و علوم انسانی، قرآن و علوم اجتماعی، قرآن و مطالعات عهدینی، قرآن و هوش مصنوعی، قرآن و علوم شناختی، سیستم‌های قرآن، قرآن و چالش‌های جهان معاصر و ابزارها و روش‌های مدرن در مطالعات قرآنی.

بخش ویژه این جشنواره به «روش‌شناسی مطالعات اعجاز قرآن» اختصاص دارد و جایزه شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی به آن تعلق می‌گیرد.

در این جشنواره از سه پایان‌نامه برتر کارشناسی‌ارشد، سه رساله برتر دکتری و سه کتاب برتر تقدیر شده و جوایز نفیسی به برگزیدگان اهدا می‌شود.

آثار ارسالی باید به زبان فارسی، انگلیسی یا عربی بوده و تاریخ دفاع یا انتشار آن‌ها از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ باشد.

آخرین مهلت ارسال آثار ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ است و جشنواره ۵ اسفندماه ۱۴۰۵ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به آدرس ایمیل quran@sbu.ac.ir ارسال کنند.

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