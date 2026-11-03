به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین جشنواره بینالمللی کتب و پایاننامههای برتر اعجاز و مطالعات میانرشتهای قرآن کریم، با همکاری پژوهشکده مطالعات میانرشتهای قرآن دانشگاه شهید بهشتی و مرکز اسلامی لندن، با هدف شناسایی و تقدیر از آثار علمی برتر در این حوزه، برگزار میشود.
دبیرخانه این جشنواره از پژوهشگران، استادان دانشگاه، دانشجویان و صاحبان آثار علمی خواسته است تا آثار واجد شرایط خود را برای شرکت در این رویداد علمی ارسال کنند.
آثار ارسالی در ۹ محور پذیرفته میشوند: قرآن و علوم طبیعی، قرآن و علوم انسانی، قرآن و علوم اجتماعی، قرآن و مطالعات عهدینی، قرآن و هوش مصنوعی، قرآن و علوم شناختی، سیستمهای قرآن، قرآن و چالشهای جهان معاصر و ابزارها و روشهای مدرن در مطالعات قرآنی.
بخش ویژه این جشنواره به «روششناسی مطالعات اعجاز قرآن» اختصاص دارد و جایزه شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی به آن تعلق میگیرد.
در این جشنواره از سه پایاننامه برتر کارشناسیارشد، سه رساله برتر دکتری و سه کتاب برتر تقدیر شده و جوایز نفیسی به برگزیدگان اهدا میشود.
آثار ارسالی باید به زبان فارسی، انگلیسی یا عربی بوده و تاریخ دفاع یا انتشار آنها از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ باشد.
آخرین مهلت ارسال آثار ۳۰ آبانماه ۱۴۰۵ است و جشنواره ۵ اسفندماه ۱۴۰۵ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را به آدرس ایمیل quran@sbu.ac.ir ارسال کنند.
.
...................
پایان پیام/
نظر شما