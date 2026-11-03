به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نوفرستی، مدیر سازمان حج و زیارت استان قم و هیئت همراه خود با حضور در دفتر آیت‌الله محسن فقیهی‌، با ایشان دیدار و از توصیه‌های ایشان بهره‌مند شدند.

مدیر حج و زیارت استان قم، در این دیدار گزارشی از روند حج تمتع سال جاری و نیز وضعیت سفر زیارتی عتبات عالیات ارائه داد.

آیت‌الله فقیهی در ابتدای سخنان خود با اشاره به آیه شریفه «وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ...»، بر اهمیت حیاتی فریضه حج تأکید کردند و ضمن یادآوری ضرورت حفظ پیوند میان شیعیان ایران و مسلمانان جهان بیان داشت: این فریضه مهم و جهانی نباید متوقف شود. نظام مقدّس اسلامی باید با تمام توان، بستر حضور فعال و مستمر شیعیان ایران را در این همایش جهانی فراهم آورد.

وی در ادامه با یادآوری توصیه‌های امام راحل و امام شهید انقلاب اسلامی (ره) در خصوص فریضه حج، تأکید کرد: سیاست‌گذاری‌های سازمان حج و زیارت باید همواره در پرتو این آموزه‌ها و با نگاه به این سند چشم‌انداز و با رویکردی مبتنی بر انجام حج ابراهیمی صورت گیرد؛ حجّی که علاوه بر مناسک عبادی، بر برائت از طاغوت و مبارزه با مشرکان و استکبار تأکید دارد.

آیت‌الله فقیهی در قسمت دیگری از توصیه‌های خود با اشاره به نقش کلیدی مدیریت زیارت در تعالی معنوی جامعه، بر ضرورت تسهیل مسیر سفر به عتبات عالیات عراق تأکید نموده و فزود: تقویت ارتباط با حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام و حضرت ابالفضل العباس سلام‌الله‌علیه و دیگر ائمه بزرگوار مشاهد مقدسه، سریع‌ترین و مؤثرترین راه هدایت جوانان است. لذا سازمان حج و زیارت باید با حمایت خیرین، تشرف مردم به‌ویژه جوانان عزیز به عتبات مقدسه را تسهیل نماید.

وی در بخش دیگری از این دیدار، با بیان اینکه روحانیون کاروان‌ها باید فراتر از دانش علمی، اسوه اخلاق باشند، تصریح کرد: مردم با مشاهده سلوک و رفتار روحانیون عزیزی که اهل تهجد، عبادت، مدارا و اخلاق حسنه و ساده‌زیستی هستند، ایمان و عقیده‌شان تقویت می‌شود و اگر خدای ناکرده یک روحانی خلاف این رفتار کند، نتیجه عکس خواهد داشت.

آیت‌الله فقیهی در پایان، ضمن مسئلت توفیق روزافزون برای دست‌اندرکاران سازمان حج و زیارت استان قم، با تبیین ارزش والای این مسئولیت و اهمیت هدایت اشخاص، نیت خالص و الهی در امور را موجب برکت و پیشرفت سریع برنامه‌ها دانستند.

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