به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هم‌زمان با آغاز ماه آگاهی‌بخشی درباره اسلام‌هراسی در بریتانیا، عبدالله سیف، مدیر اجرایی سازمان «مشارکت و توسعه مسلمانان انگلیس» (MEND)، در یادداشتی نسبت به گسترش اسلام‌هراسی و ناکامی دولت بریتانیا در مهار آن هشدار داد. وی با استناد به آمارهای رسمی و پژوهش‌های اجتماعی نوشت که مسلمانان این کشور در فضایی اجتماعی و سیاسی خصمانه‌تر از گذشته زندگی می‌کنند.

افزایش جرایم نفرت‌محور و حمله به مراکز اسلامی

بر اساس تازه‌ترین آمار وزارت کشور بریتانیا، مسلمانان هدف ۴۵ درصد از کل جرایم ثبت‌شده با انگیزه نفرت دینی قرار گرفته‌اند. همچنین، با کنار گذاشتن داده‌های پلیس متروپولیتن لندن، شمار جرایم نفرت‌محور علیه مسلمانان در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶ به بالاترین سطح از زمان آغاز ثبت این آمار در سال ۲۰۱۸ رسیده است. پژوهش دیگری نیز نشان می‌دهد بیش از نیمی از مسلمانان شرکت‌کننده در یک نظرسنجی، تجربه تبعیض اسلام‌هراسانه داشته‌اند.

این گزارش همچنین به افزایش حملات علیه مراکز اسلامی اشاره می‌کند؛ به‌گونه‌ای که بنا بر داده‌های منتشرشده از سوی «بنیاد مسلمانان بریتانیا»، در فاصله سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ تقریباً هر پنج روز یک مرکز اسلامی در این کشور هدف حمله قرار گرفته است. نویسنده تأکید می‌کند که این آمارها صرفاً ارقام آماری نیستند، بلکه از گسترش ناامنی و ترس در میان مسلمانان و تشدید شکاف‌های اجتماعی حکایت دارند.

از تهدیدهای نئونازی‌ها تا آتش‌زدن مسجد

در بخش دیگری از این یادداشت، به هشدار سازمان اطلاعات بریتانیا (MI5) درباره گسترش تهدیدهای افراط‌گرایانه راست‌گرا اشاره شده است. کن مک‌کالوم، مدیرکل این سازمان، ۱۳ اکتبر اعلام کرد که مواردی از تبدیل دیدگاه‌های ضدمهاجر و ضدمسلمان به «قصد تروریستی»، برجسته‌ترین روند امنیتی سال گذشته بوده و افزایش سطح تهدید تروریستی به وضعیت «شدید و پرخطر» تا حد زیادی از فعالیت‌های راست‌گرای افراطی ناشی شده است.

از جمله نمونه‌های ذکرشده، طرح یک نوجوان ۱۶ ساله نئونازی در ژانویه ۲۰۲۵ برای به آتش کشیدن مرکز اسلامی اینورکلاید در شهر گرینوک و گرفتار کردن نمازگزاران در داخل آن است. پلیس با دریافت اطلاعات، این نوجوان را پیش از اجرای نقشه بازداشت کرد. همچنین در چهارم اکتبر ۲۰۲۵، دو مرد نقاب‌دار با پاشیدن مواد آتش‌زا در ورودی مسجد پیس‌هیون در شرق ساسکس، آن را به آتش کشیدند؛ در آن زمان دو نمازگزار داخل مسجد حضور داشتند که هر دو از حادثه جان سالم به در بردند.

نقش جریان‌های سیاسی و راست‌گرایان در دامن‌زدن به اسلام‌هراسی

نویسنده معتقد است حملات علیه مسلمانان در خلأ شکل نگرفته و در فضای سیاسی‌ای گسترش یافته است که در آن، چهره‌های راست‌گرای افراطی و برخی سیاستمداران به عادی‌سازی ادبیات ضدمسلمانان کمک کرده‌اند. در همین زمینه، به تجمع «اتحاد پادشاهی» در سپتامبر ۲۰۲۵ به سازمان‌دهی تامی رابینسون، فعال راست‌گرای افراطی، اشاره شده است؛ تجمعی که در آن نظریه‌های توطئه و اظهارات تحقیرآمیز علیه مسلمانان مطرح شد. والنتینا گومز، چهره رسانه‌ای راست‌گرای کلمبیایی‌تبار آمریکایی نیز در این گردهمایی با طرح ادعاهایی خشونت‌آمیز، مسلمانان را تهدیدی برای جامعه بریتانیا معرفی کرد.

در ادامه، از مواضع نایجل فاراژ، رهبر حزب «رفرم بریتانیا»، درباره وفاداری مسلمانان به این کشور انتقاد شده است. گزارش همچنین به یافته‌های یک تحقیق رسانه‌ای شبکه ITV درباره وجود اسلام‌هراسی نهادینه‌شده در حزب رفرم و جریان راست‌گرای «ریستور» اشاره می‌کند. از سوی دیگر، سوئلا براورمن، وزیر کشور پیشین بریتانیا، در نوامبر ۲۰۲۳ راهپیمایی‌های همبستگی با مردم غزه را به گروه‌هایی که به گفته او «به‌ویژه اسلام‌گرایان» هستند، نسبت داده بود؛ در حالی که این تجمع‌ها با حضور گسترده غیرمسلمانان، از جمله گروه‌های ضدجنگ و فعالان یهودی مخالف صهیونیسم، برگزار شده بودند.

پیوندهای اسلام‌هراسی با شبکه‌ها و نهادهای اسرائیلی

این یادداشت همچنین به ارتباط برخی جریان‌های راست‌گرای بریتانیا با شبکه‌های بین‌المللی اشاره دارد. بر اساس گزارش، تامی رابینسون از حمایت شبکه‌های راست‌گرای طرفدار اسرائیل برخوردار بوده و در سفر خود به آمریکا با مقام‌های دولت ترامپ دیدار کرده است. وی هدف از این سفر را ایجاد اتحاد و دوستی و هشدار درباره اسلام عنوان کرده بود. همچنین، آمیخای شیکلی، وزیر امور دیاسپورای اسرائیل، از تجمع «اتحاد پادشاهی» تمجید کرد و چند هفته بعد میزبان رابینسون در اسرائیل شد. نویسنده این مواضع را بخشی از تلاش گسترده‌تر برای بهره‌برداری از نگرانی‌های اروپاییان درباره اسلام توصیف می‌کند.

در بخش پایانی گزارش، با انتقاد از واکنش ناکافی دولت بریتانیا، به تدوین تعریف جدیدی از «خصومت علیه مسلمانان» اشاره شده که به اعتقاد نویسنده، به دلیل کنار گذاشتن واژه اسلام‌هراسی، متنی تضعیف‌شده است. همچنین، انتصاب مشاور دولت در امور مقابله با خصومت علیه مسلمانان، با گذشت هفت ماه از وعده اولیه، همچنان به تعویق افتاده است. نویسنده خواستار انجام تحقیقات جامع درباره اسلام‌هراسی شده و یادآور شده است که طبق یک نظرسنجی، ۶۱ درصد مردم بریتانیا از اقدام دولت برای مقابله با این پدیده حمایت می‌کنند.

نویسنده در پایان، بر ضرورت گزارش همه موارد تبعیض، آموزش عمومی برای مقابله با نفرت دینی و همکاری میان جوامع مختلف تأکید کرده است. وی با اشاره به طرح حمله سه نئونازی به مراکز اسلامی در لیدز و برنامه‌ریزی آنان برای حمله به کنیسه‌ها، هشدار داده است که نفرت‌پراکنی علیه مسلمانان می‌تواند دیگر گروه‌های دینی را نیز تهدید کند. به باور او، مقابله با اسلام‌هراسی به مشارکت سازمان‌یافته مسلمانان، همراهی دیگر اقشار جامعه و اقدامات جدی و عملی دولت نیاز دارد.

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