به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از روابط عمومی گروه مستند بنیاد روایت فتح، با پایان تصویربرداری، مستند پیشقراول وارد مرحله صداگذاری شد.

این مستند روایتی از عشق و دلدادگی مردمانی است که در شهرهای تهران، قم و مشهد، عاشقانه به استقبال رهبر شهید می‌روند.

این اثر با همراهی دوربین در میان مردم، به سراغ کسانی می‌رود که هر کدام به سهم خود برای آماده‌سازی شهر و مهیا کردن فضای استقبال، تلاش می‌کنند.

پیشقراول متقاضی حضور در بیستمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» است.

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