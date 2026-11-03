اما سوال اینجاست. چرا مسجد؟ اگر ماجرا فقط یک باغ بود، چرا اینهمه کلام؟ چرا این کلام از ستایش خدا شروع میشود و تا مدتی اسمی از زمین به میان نمیآید؟ و مهمتر اینکه چرا علیرغم گذشت چهارده قرن هنوز این متن برایمان محل تامل و تعمق است؟!»
۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۵
کد مطلب: 1886244
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: «خبری در مدینه میپیچد: نمایندهی دختر پیامبر را از فدک بیرون کردهاند. پس حضرت فاطمه زهرا (س) با همراهی گروهی از زنان اهل بیت (ع) رهسپار مسجد شدند. در روایات تاریخی آمده است: راه رفتن ایشان درست همانند راه رفتن پیامبر خدا بود... به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه (س) شنونده قسمت نخست از پادکست فدک باشید از خبرگزاری اهل بیت (ع) ابنا.
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