اما سوال این‌جاست. چرا مسجد؟ اگر ماجرا فقط یک باغ بود، چرا این‌همه کلام؟ چرا این کلام از ستایش خدا شروع می‌شود و تا مدتی اسمی از زمین به میان نمی‌آید؟ و مهم‌تر این‌که چرا علی‌رغم گذشت چهارده قرن هنوز این متن برای‌مان محل تامل و تعمق است؟!»