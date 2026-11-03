به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر از برگزاری دوره جامع «از فرمان تا پرواز» خبر داد.

بسیاری از والدین در مسیر تربیت فرزند خود با این چالش روبه‌رو هستند که چگونه به جای یک «کودک مأمور و تحت فشار»، یک «کودک مسرور و عاشق عبادت» تربیت کنند. در این دوره، شرکت‌کنندگان از لایه‌های زیرین شخصیت فرزند خود عبور می‌کنند؛ از شناخت ۵ دستگاه شکل‌گیری شخصیت گرفته تا یادگیری تکنیک‌های طلایی مانند «هم‌بازی آسمانی» و «خرده‌پله‌های عبادی».

آنچه در این دوره خواهید آموخت:

اصول تربیت بر اساس مراحل رشد

ریشه‌یابی موانع نماز و حجاب در کودکان و نوجوانان

راهکارهای عزت‌نفس بالا و ایجاد تاب‌آوری

تکنیک‌های عملی برای ایجاد انگیزه در امر عبادت

مشخصات دوره:

مدرس: سرکار خانم خازنی (کارشناس ارشد مشاوره خانواده و مبلغ حوزه)

سرکار خانم خازنی (کارشناس ارشد مشاوره خانواده و مبلغ حوزه) مکان: شبستان نجمه خاتون، مرکز قرآن و حدیث

شبستان نجمه خاتون، مرکز قرآن و حدیث زمان: سه‌شنبه‌ها، ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند به لینک edu.qhkarimeh.ir/s/lessons/ready?lesson_id=7tw&grade_id=p&course_id=3g مراجعه کنند.

ثبت‌نام در این دوره ویژه مادران(خواهران) می باشد.

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